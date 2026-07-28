La dependencia informó que los detenidos fueron puestos a disposición de un juez, quien será el encargado de determinar su situación jurídica

Inicio / Nacional / Capturan a viuda de alcalde de Temoac por extorsión

Autoridades federales y estatales detuvieron a dos funcionarios del Ayuntamiento de Temoac, Morelos, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión y por presuntos vínculos con la estructura criminal conocida como "Los Aparicio" o "Los Huazulco", informó la Fiscalía General del Estado.

El fiscal estatal, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó la captura de Marisol Romero Zamora, esposa del fallecido alcalde Valentín Lavín Romero, y de Geovany Emanuel González Morellano, quien se desempeñaba como titular de la Policía Municipal de Temoac. Las aprehensiones se realizaron como parte de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión.

De acuerdo con la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), ambos detenidos fueron puestos a disposición de un juez especializado, quien determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones. La dependencia señaló que las indagatorias forman parte de un proceso para esclarecer posibles actividades ilícitas dentro del municipio.

Las autoridades investigan además los presuntos nexos de los detenidos con el grupo delictivo Los Aparicio, también identificado como Los Huazulco, señalado por mantener presencia e influencia en la zona oriente de Morelos.

Según las investigaciones, dicha organización habría sido encabezada por Arturo Romero Aparicio, alias "El Cachibombo", padre de Marisol Romero y exsuegro del exalcalde Valentín Lavín Romero, quien fue asesinado el pasado 22 de julio.

Romero Aparicio permanece privado de la libertad desde 1994 y ha estado recluido en distintos centros penitenciarios de Morelos, Estado de México y Puebla. En años recientes fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 13, ubicado en Miahuatlán, Oaxaca.