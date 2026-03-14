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Nacional

Capturan a 'Callejas', presunto líder criminal en Edomex

Autoridades federales y estatales detuvieron a José Armando “N”, señalado como generador de violencia y presunto responsable del delito de extorsión

  • 14
  • Marzo
    2026

Autoridades federales y del Estado de México detuvieron a José Armando “N”, alias “Callejas”, considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en el delito de extorsión y por ser señalado como generador de violencia en la región.

La captura se logró tras investigaciones derivadas de una denuncia ciudadana y mediante un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

Las acciones se realizaron en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Operaba en seis municipios del Estado de México

De acuerdo con las autoridades, “Callejas” sería presunto líder de una célula delictiva vinculada con un grupo criminal originario de Michoacán, con presencia en varios municipios del Estado de México.

Entre las zonas donde presuntamente operaba se encuentran Jilotepec, Soyaniquilpan, Acambay, Lerma, San Mateo Atenco y Metepec.

Las investigaciones permitieron ubicarlo fuera de la entidad, por lo que se desplegó un operativo para ejecutar la orden de aprehensión.

El arresto se concretó en el municipio de San Juan Totolac, en el estado de Tlaxcala, donde agentes cumplimentaron la orden judicial en su contra por el delito de extorsión.

Tras su captura, al detenido se le informaron sus derechos y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron que continuarán con las acciones coordinadas para detener a generadores de violencia y combatir delitos que afectan a la población, con el objetivo de evitar que queden impunes.


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