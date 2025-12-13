Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Capturan_uno_de_los_60_vinculados_a_red_de_saqueo_de_Garcia_Luna_40b45da22e
Nacional

Capturan uno de los 60 vinculados a red de saqueo de García Luna

Entre los acusados se encuentran familiares del propio exsecretario de Seguridad Pública, así como socios y funcionarios

  • 13
  • Diciembre
    2025

Autoridades detuvieron a Jesús Gabriel "N", uno de los 60 acusados junto con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por supuesto saqueo de recursos para cárceles

Este hombre contaba con una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada.

garcialuna.jpg

Red de saqueo de recursos públicos

La Fiscalía General de la República informó que un juez emitió órdenes de aprehensión en contra del exsecretario, así como 60 presuntos aliados de efectuar el saqueos de recursos públicos de cárceles federales.

Cabe destacar que aparentemente, lo recursos fueron enviados hacia empresas de García Luna, así como de sus socios, según lo manifiesta una decena de contratos ilícitos que suman alrededor de $5,112 millones de pesos.

Genaro-Garcia-Luna-1.jpg

Por este caso, García Luna fue declarado culpable frente al Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, por sus vínculos con el narcotráfico sustentados en más de cinco cargos: tres por consipiración de narcotráfico, uno por pertenencia a organización criminal y uno más por declaraciones falsas ante autoridades estadounidenses.

Lista de vinculados con red de saqueo

Estas son algunas de las personas que aparentemente se encuentran vinculadas a esta red, incluidos algunos familiares de García Luna:

  • Esperanza García Luna
  • Luz María García Luna
  • Gloria García Luna
  • Humberto García Luna

esposa-genaro-garcia-luna-6b6049.jpg

  • Guadalupe Domínguez Escalona
  • Jorge Luis Hernández Díaz
  • David Hernández Ramos
  • María Hernández Ramos
  • Oswaldo Luna Valderrabano
  • Jesús Alejandro Barajas Rodríguez
  • Brenda Berenice Bernal García
  • Gonzalo Villareal Guerra
  • Paulo Uribe Arriaga
  • Jesús Alberto Caballero Tardaguila

Con base a un comunicado, estas son algunas de las personas que colabroaron con el exfuncionario para saquear los recursos públicos del órgano administrativo, en este caso, cárceles federales dependientes de la Secretaría de Seguridad.

Cae uno de 60 acusados por saqueo en cárceles: caso García Luna.png


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Leones_en_Accion_45a0787c9e
Retiran 'Leones en Acción' 167 llantas del río Santa Catarina
tiroteo_en_universidad_en_usa_b297191aad
Al menos 2 muertos y 8 heridos en tiroteo en la Universidad Brown
b35381c5_1ab7_4e5c_aae6_e594a745d657_b3141c6faa
Localizan cinco personas sin vida la colonia Campestre, Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

G8_F1_Z0a_Xc_AA_Pc0_T_f9592c1296
Mueren padre e hijo por fuga de gas en Tabasco
EH_UNA_FOTO_2025_12_14_T103851_173_58e6109745
Miss Universo 2025: Fátima Bosch dona juguetes a niños con cáncer
AP_25348562900310_6f9793551a
Hamás confirma la muerte de alto comandante en Gaza
publicidad

Más Vistas

cierra_consulado_eua_monterrey_84125056da
Suspende actividades Consulado de EUA en Monterrey
EH_FOTO_VERTICAL_2_3d2666dd8f
Seguros Axa saca de cobertura a Hospital Ángeles por mala praxis
congreso_de_nuevo_leon_1e7628c860
Convocan a discutir Presupuesto 2026 sin deuda ni ISN
publicidad
×