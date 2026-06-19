El detenido es responsable de Anthem Capital y convenció a víctimas de invertir en el proyecto inmobiliario "ESTELA" en Culiacán

Inicio / Nuevo León / Capturan a sampetrino por fraude con desarrollo fantasma

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a Gabriel “N”, de Anthem Capital, desarrollador inmobiliario del supuesto proyecto “Estela”, con el cual estafo a tres personas alcanzando montos de casi 53 millones de pesos.

La orden de aprehensión fue emitida en su contra por el delito de fraude, luego de que en mayo de 2018, a base de engaños convenció a una mujer identificada con el alias de "Sofía" a invertir en el supuesto proyecto, que se iba a desarrollar en Culiacán Sinaloa, pidiéndole una cantidad de 20 millones de pesos.

La promesa era terminar el inmueble de dos torres con 30 niveles cada una en un plazo de cuatro años, en los cuales no se veía algún avance ante esto la victima acudió a la zona de construcción encontrando un lugar vacío.

Te puede interesar: Suman casi $53 millones las denuncias de fraude de Anthem Capital

La segunda carpeta de investigación en su contra, es por un monto de 10 millones de pesos, depositados por un hombre a quien le hizo creer que todo estaba en regla, entregando el dinero en enero de 2019.

Gabriel “N”, de 51 años, ofrecía el proyecto tanto en esquema de inversión mediante contratos que pagaría con títulos y acciones en “Estela” como en preventas para compradores de departamentos y oficinas.

La fiscalía contó con una tercer carpeta de investigación iniciada por un monto de 22 millones 951mil pesos, totalizando al corte por las tres causas 52 millones 951mil pesos como monto de la afectación.

En los tres casos, timó a sus víctimas, pues desapareció con el dinero, dejando sus oficinas en el edificio Kerkus, que está en Residencial Chipinque, de San Pedro, vacías.

En Enero de 2026 le fue impuesta la Medida Cautelar de internamiento en un Centro de Reinserción Social Estatal, siendo requerido para ingreso voluntario lo cual incumplió, motivando la presente Orden de Aprehensión.

En marzo pasado El Horizonte dio a conocer que una inversionista había denunciado a Gabriel "N" por fraude ligado a Anthem Capital, motivandola a invertir con la promesa de que le dejaría grandes ganancias.

Aquí te presentamos la nota completa: ¡Se esfuma! Capital Anthem obtiene preventas y vacía oficinas

Previamente se había dado a conocer que las estimaciones hechas por los afectados señalaban que el fraude de Anthem Capital podría llegar a los $100 millones de pesos.

Aquí te presentamos la nota completa: Suman casi $53 millones las denuncias de fraude de Anthem Capital