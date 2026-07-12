Carambola en Jalisco deja nueve muertos y diez lesionados

Entre las víctimas mortales se encuentran dos menores de edad, mientras que las personas lesionadas fueron atendidas por paramédicos

Un tractocamión que presuntamente sufrió una falla en el sistema de frenos provocó una aparatosa carambola sobre la autopista Guadalajara-Tepic, en Jalisco, dejando un saldo preliminar de nueve personas fallecidas y diez lesionadas, además de un incendio que consumió varios vehículos y obligó al cierre total de la circulación hacia Nayarit.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 68, en las inmediaciones de la caseta de Plan de Barrancas, donde cuerpos de emergencia ya atendían un percance previo, por lo que varios vehículos permanecían detenidos o circulaban a baja velocidad cuando fueron impactados por la pesada unidad.

Falla en los frenos es una de las principales líneas de investigación

De acuerdo con los primeros reportes, el operador del tractocamión descendía por uno de los tramos con mayor pendiente de la autopista cuando presuntamente perdió el control debido a una falla mecánica en el sistema de frenado.

Las autoridades investigan si el conductor intentó utilizar una rampa de frenado de emergencia antes de la colisión, aunque esta versión continúa siendo analizada como parte de los peritajes que buscan establecer la mecánica del accidente.

El conductor fue asegurado por las autoridades y quedó a disposición del Ministerio Público, mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del percance y las posibles responsabilidades.

Incendio complicó las labores de rescate

Tras el impacto, varios vehículos comenzaron a incendiarse, lo que generó una intensa movilización de elementos de Protección Civil, bomberos, Guardia Nacional, policías municipales y personal de la concesionaria de la autopista.

El fuego alcanzó unidades particulares y vehículos de carga, dificultando las labores de rescate y obligando a cerrar completamente la circulación en dirección hacia Tepic durante varias horas.

Entre las víctimas mortales se encuentran dos menores de edad, mientras que las personas lesionadas fueron atendidas por paramédicos y trasladadas a distintos hospitales de la región para recibir atención médica.

Peritos continúan con las investigaciones

Personal especializado realizó el levantamiento de indicios y la inspección de las unidades involucradas para reconstruir la secuencia del accidente y determinar si existieron otros factores que contribuyeron a la tragedia.

Asimismo, las autoridades revisan las condiciones mecánicas del tractocamión, su historial de mantenimiento y las maniobras realizadas por el operador antes del impacto.

Debido a la magnitud del accidente, las autoridades mantuvieron cerrada la circulación hacia Tepic mientras se desarrollaban las labores de rescate, el combate al incendio y el retiro de los vehículos siniestrados.

Una vez concluidas las maniobras de emergencia, la circulación comenzó a restablecerse de manera gradual, aunque las investigaciones continúan para esclarecer por completo las causas de uno de los accidentes carreteros más graves registrados recientemente en Jalisco.