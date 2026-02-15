Podcast
Nacional

Carambola en Libramiento Bicentenario deja dos muertos en Edomex

Este siniestro aparentemente fue causado por la densa neblina presente desde las primeras horas. Señalan que un motociclista se encuentra entre las víctimas

Una carambola sobre el Libramiento Bicentenario dejó un saldo preliminar de dos muertos y 10 personas lesionadas en el Estado de México.

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 08:00 horas sobre el tramo Lerma - Valle de Bravo, a la altura de la caseta de Xonacatlán, donde aproximadamente 30 vehículos se vieron involucrados en este choque múltiple.

carambola-libramiento-bicentenario.jpg

De acuerdo con diversas fuentes, esto se registró debido densa neblina que se encuentra presente desde las primeras horas de este día.

¿Cómo sucedió este siniestro? 

Entre las imágenes que circulan a través de redes sociales se muestra que en este siniestro se vieron involucradas diversas unidades, desde vehículos particulares y camionetas, hasta camiones de carga, tráilers y por lo menos dos autobuses de pasajeros junto con un motociclista.

Presuntamente un camión de pasajeros de la línea Flecha Roja se impactó contra un vehículo de carga por la poca visibilidad del camino. Esto provocó que los vehículos que iban detrás tampoco pudieran detenerse.

Aparentemente una de las víctimas es el motociclista.

carambola-libramiento-bicentenario.jpg

Elementos de diversa corporaciones como Protección Civil, Cruz Roja, así como autoridades locales y estatales acudieron hasta el sitio para realizar las labores correspondientes.

 


