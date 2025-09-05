Carambola deja al menos una decena de lesionados en Perú

Al menos 10 personas resultaron lesionadas a causa de un choque múltiple registrado sobre una autopista al norte de Lima, Perú.

El Ministerio de Salud reportó que una de las 10 víctimas, fue identificada como una menor de 13 años.

Los lesionados fueron trasladados hacia diversos hospitales, debido a que presentaron diversos traumatismos.

Por su parte, el Ministerio del Interior informó que el comando de la Policía Nacional envió a un grupo de agentes y también se dispuso la presencia de miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios para auxiliar a las víctimas.

Entre los vehículos involucrados en la carambola estuvieron involucrados al menos tres camiones y una furgoneta de transporte de pasajeros, además de otros siete vehículos particulares.

Continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades.

