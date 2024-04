Caso Roemer y Zerón; insiste México a Israel sobre extradición

"...nos importa mucho lo de Zerón porque lo de Zerón no ha avanzado, se nota claramente que hay protección... Pues, del gobierno de Israel"

"Pues le he enviado dos cartas a dos ministros, al que está actualmente y al anterior, y no ha habido respuesta; nos dijeron que en diciembre iba a haber un fallo y no ha habido. Eso es lo que quiero que plantee la secretaria de Relaciones Exteriores, porque no es posible que Israel esté protegiendo a un presunto torturador, violador de derechos humanos, así"

Andrés Manuel López Obrador