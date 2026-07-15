Cemex anuncia al ganador de la Beca Arquitecto Marcelo Zambrano

En el marco de la conmemoración de sus 120 años construyendo México, Cemex reafirmó su compromiso con la formación de nuevas generaciones de arquitectos

Cemex dio a conocer que Rodrigo Jerónimo Molina Rueda fue seleccionado como ganador de la Beca Arquitecto Marcelo Zambrano 2026, tras un proceso de evaluación en el que participaron 52 candidatos y que estuvo a cargo de un jurado conformado por reconocidos arquitectos mexicanos.

Considerada una de las becas de arquitectura más importantes del mundo y la más completa en México y América Latina en su tipo, este programa otorga un apoyo de hasta dos millones de pesos para cursar un posgrado en el extranjero, permitiendo que los beneficiarios se dediquen de tiempo completo a su formación académica.

Gracias a este respaldo, Molina Rueda estudiará el Master of Architecture (MArch) Environmental Design en la University of Calgary, en Canadá.

Trayectoria del ganador de la Beca Arquitecto Marcelo Zambrano

Rodrigo Molina Rueda, de 29 años, es arquitecto egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 2024 fundó Baliza Studio, despacho enfocado en el diseño de vivienda unifamiliar y multifamiliar, así como de edificios públicos, con una visión centrada en el paisaje, el diseño sistémico y la investigación aplicada.

Previamente colaboró en CO Arquitectura, donde encabezó proyectos de vivienda horizontal y desarrollos comerciales. También formó parte de R-Zero Studio, Arquimia y del colectivo internacional MMMZS Collective, dedicado al desarrollo de proyectos arquitectónicos.

Su trayectoria profesional incluye primeros lugares en concursos internacionales de arquitectura realizados en Corea del Sur, China y Filipinas, con propuestas reconocidas por su innovación y calidad, varias de las cuales fueron construidas o exhibidas en exposiciones internacionales.

Cemex impulsa la formación de arquitectos mexicanos

Desde hace 19 años, la Beca Arquitecto Marcelo Zambrano promueve la especialización de arquitectos mexicanos mediante estudios de posgrado en universidades de prestigio internacional, como parte del legado del arquitecto Marcelo Zambrano y con el objetivo de fortalecer el desarrollo de profesionales que contribuyan al futuro de la arquitectura en México.

La edición 2026 fue evaluada por un jurado integrado por los arquitectos Alejandro Rivadeneyra, Augusto Quijano, Diego Ricalde, Fernanda Canales, Isaac Broid, Javier Sánchez, Mauricio Rocha y Jimena Hogrebe, presidenta del Consejo de la Beca Arquitecto Marcelo Zambrano.

En el marco de la conmemoración de sus 120 años construyendo México, Cemex reafirmó su compromiso con la formación de nuevas generaciones de arquitectos, impulsando el conocimiento y la innovación para contribuir al desarrollo de mejores comunidades.