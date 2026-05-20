Cemex suma 23 años consecutivos impulsando responsabilidad social

Cemex reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la ética y el cuidado del entorno al recibir, por 23 años consecutivos, el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR), otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi).

La compañía de materiales para la construcción destacó que este reconocimiento es resultado de décadas de trabajo enfocado en la responsabilidad social, las prácticas éticas, la protección del medio ambiente y el bienestar de las personas con las que interactúa.

Para otorgar el distintivo, el Cemefi evaluó evidencias relacionadas con la conducción de Cemex en distintos ámbitos, entre ellos los programas comunitarios, iniciativas de educación y voluntariado, así como alianzas estratégicas orientadas al fortalecimiento de capacidades y la promoción de soluciones sostenibles.

Responsabilidad social integrada en cada operación

“En Cemex entendemos la responsabilidad social como una práctica que debe integrarse en cada decisión y en cada operación. Este reconocimiento refleja el trabajo constante de nuestros equipos para impulsar iniciativas que generen valor social, ambiental y económico en las comunidades donde tenemos presencia”, señaló Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Con este nuevo reconocimiento, la empresa mantiene una gestión alineada con la sostenibilidad, la acción climática y la gobernanza, impulsando una cultura organizacional que evoluciona y se adapta a los retos actuales.

Cemex busca generar valor compartido

Cada una de las acciones implementadas por la compañía responde a una visión enfocada en generar valor compartido para colaboradores, clientes, proveedores y comunidades donde tiene presencia.

En el marco de su aniversario número 120, Cemex destacó que continuará fortaleciendo la confianza y calidad que la distinguen, extendiendo ese compromiso más allá de sus operaciones para generar un impacto positivo y duradero.

La empresa subrayó que este reconocimiento confirma que la responsabilidad social no representa un punto de llegada, sino una práctica que se fortalece y evoluciona con el tiempo.

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