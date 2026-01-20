Cemex impulsa talento arquitectónico en México

La Cátedra Blanca Cemex en el Tecnológico de Monterrey se ha consolidado como uno de los programas más prestigiosos para la formación de arquitectos en México, gracias a su excelencia académica, profesores de alto nivel y propuestas innovadoras enfocadas en el futuro urbano.

Cemex ha respaldado esta iniciativa durante más de dos décadas como parte de su compromiso con el desarrollo del país.

“En Cemex llevamos 120 años construyendo confianza en México, y creemos que el desarrollo del país se moldea con la formación de las nuevas generaciones. Por eso desde hace 22 años, impulsamos la Cátedra Blanca: una forma concreta de contribuir a la preparación de estudiantes que eleven la calidad de la arquitectura del presente y del futuro del país”, dijo Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Un curso intensivo de alto nivel académico

La Cátedra Blanca está diseñada como un curso intensivo dirigido a estudiantes de último año de arquitectura, con el objetivo de fortalecer su rendimiento y madurez conceptual.

El programa se centra en el diseño arquitectónico y en las posibilidades del cemento y el concreto dentro de la práctica profesional contemporánea.

Trayectoria internacional y consolidación en México

El modelo llegó a México hace 22 años procedente de España, impulsado por los arquitectos Agustín Landa y Francisco Serrano, quienes reconocieron su prestigio internacional y decidieron implementarlo en el Tec de Monterrey.

El programa explora de manera crítica los futuros posibles de Monterrey como ciudad, abordando temas como movilidad sostenible, reducción del uso del automóvil, desarrollos de usos mixtos y nuevas visiones arquitectónicas orientadas a un desarrollo urbano más humano y tecnológico.

Comentarios