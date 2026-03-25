Cemex lanza la convocatoria para la Beca Marcelo Zambrano 2026

Cemex anunció la Convocatoria para la Beca Arq. Marcelo Zambrano 2026, que impulsa a jóvenes mexicanos egresados de la carrera de Arquitectura a continuar con su formación profesional en el extranjero.

La Beca consta de un apoyo de hasta dos millones de pesos para cubrir los estudios y manutención de jóvenes profesionistas que cursen un posgrado en una universidad fuera de México.

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de quienes demuestran un alto potencial para contribuir al progreso de la cultura de la construcción y el diseño en el país, la Beca Arq. Marcelo Zambrano fue instituida por Cemex hace 19 años.

Puede postularse cualquier mexicano egresado de la carrera de Arquitectura que haya sido aceptado en una universidad en el extranjero, cuyo plan de estudios tenga una duración máxima de dos años. El programa puede enfocarse en cualquier campo relacionado, como diseño, investigación, crítica o curaduría, entre otros.

En ediciones anteriores, la Beca ha sido obtenida por jóvenes tras su segunda o tercera postulación, por lo que Cemex invita a los profesionistas a revisar las bases de la convocatoria en la página https://www.cemexmexico.com/premioobras/beca-arquitecto-marcelo-zambrano

La fecha límite para postularse es el 22 de mayo del 2026.

Los jueces que evaluarán el perfil y el trabajo de los aspirantes a la Beca Arq. Marcelo Zambrano son Alejandro Rivadeneyra, Augusto Quijano, Diego Ricalde, Fernanda Canales, Isaac Broid, Javier Sánchez, Mauricio Rocha y Jimena Hogrebe.

A 120 años de sus inicios, Cemex refuerza la relación de confianza que ha construido con la comunidad estudiantil y el orgullo de impulsar el talento mexicano en el mundo. Para conocer más, por favor visite el sitio web de Cemex México: https://www.cemexmexico.com.

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