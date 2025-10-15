Cerrar X
Nacional

CFE restablece 92% del suministro eléctrico tras lluvias

La Comisión Federal de Electricidad informó que el 92% de los usuarios afectados en Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Puebla y San Luis Potosí ya cuenta con luz

  • 15
  • Octubre
    2025

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, informó que tras las intensas lluvias registradas en cinco estados, el suministro eléctrico ha sido restablecido en un 92%.

El balance corresponde al corte de este 15 de octubre y representa 21 mil 914 usuarios adicionales que recuperaron el servicio en 24 horas.

Calleja Alor explicó que el avance podría disminuir en las próximas horas debido al aislamiento de algunas comunidades y las condiciones geográficas complicadas.

“Los avances se verán un poco menos ágiles, derivados de las condiciones y del aislamiento de las comunidades que aún nos quedan por restablecer”, señaló la funcionaria durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El restablecimiento del servicio se realiza en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales y municipales.

La CFE también colabora con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la apertura de compuertas y desahogo de presas, con el objetivo de prevenir nuevas inundaciones y proteger a las comunidades cercanas a ríos y cuencas.

Cabe mencionar que en Hidalgo, donde se reportaron deslaves, el personal y los materiales se trasladan vía helicóptero cuando las condiciones climáticas lo permiten.

Mientras que en Querétaro, se habilitaron rutas alternas y se utilizan helicópteros para trasladar materiales y personal, además de realizar maniobras de hincado de postes.

Situación en Veracruz y Puebla

Veracruz enfrentó colapsos en estructuras y postes debido al reblandecimiento del terreno, además de daños en tres subestaciones.

Cabe señalar que el acceso de los trabajadores se dificultó por derrumbes y puentes destruidos.

En Puebla, la combinación de un puente colapsado y terreno inestable también obstaculizó los trabajos terrestres.

Recursos desplegados y trabajo continuo

Hasta ahora, la CFE ha movilizado 389 toneladas de materiales hacia las zonas afectadas y participa un equipo de 741 trabajadores electricistas.

Para las operaciones se utilizan 109 grúas articuladas, 100 vehículos tipo pick-up, 2 helicópteros y 5 drones.

Siguiendo las indicaciones de la titular del Poder Ejecutivo federal, las labores se realizan sin interrupción hasta alcanzar el 100% de restablecimiento del servicio eléctrico.

"Mantenemos actividades de restablecimiento día y noche, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, avanzamos coordinados con la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales y municipales”, subrayó la vocera de CFE.

 


