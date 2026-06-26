CFE revisará red en colonias donde apagones son recurrentes

La CFE informó que, realizó inspecciones en las colonias que registraron fallas para verificar que el suministro eléctrico hubiera sido restablecido

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que realizará una revisión de la infraestructura eléctrica en las colonias de la urbe regia donde los apagones se presentan con mayor frecuencia, con el objetivo de corregir fallas recurrentes y fortalecer el suministro de energía.

Detectan zonas que requieren intervenciones adicionales

La empresa informó que, tras concluir recorridos técnicos y visitas domiciliarias en conjunto con autoridades municipales, detectó zonas que requieren intervenciones adicionales, por lo que continuará con trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo para reducir las interrupciones del servicio.

"Derivado de esta revisión, la CFE continuará realizando trabajos en las colonias donde se identificaron fallas recurrentes o áreas de oportunidad, mediante acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, revisión y sustitución de equipos, así como el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, de acuerdo con las condiciones técnicas de cada zona", señaló la dependencia en un comunicado.

Los trabajos forman parte del seguimiento a las afectaciones provocadas por las tormentas registradas la semana pasada y se desarrollan en coordinación con los municipios de Guadalupe, San Nicolás de los Garza y Apodaca, donde se concentró el mayor número de reportes por interrupciones del servicio.

La CFE informó que, junto con personal de esos ayuntamientos, realizó inspecciones en las colonias que registraron fallas para verificar que el suministro eléctrico hubiera sido restablecido y atender los reportes que permanecían pendientes.

Como resultado de esas revisiones, la empresa aseguró que las colonias donde se habían presentado las principales afectaciones ya cuentan con energía eléctrica, aunque continuará monitoreando la red para prevenir nuevas fallas.

“La CFE cumple con el compromiso de atender a la población ante las contingencias ocasionadas por eventos meteorológicos, para lograrlo, genera alianzas y se coordina en trabajos institucionales para responder de forma oportuna y eficiente. “En este marco, y para atender las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de hacer frente a las afectaciones, se dialoga con los habitantes, las cámaras de comercio, autoridades y representantes populares”, indicó la paraestatal.

Mantendrán coordinación con autoridades y ciudadanos

La CFE reconoció la colaboración del gobierno del estado, de los municipios, así como de diputadas, diputados y senadores para mantener una coordinación institucional que permita fortalecer el servicio eléctrico y atender los planteamientos de la ciudadanía.

Finalmente, reiteró que continuará trabajando con los tres órdenes de gobierno y en contacto con las comunidades para mejorar la infraestructura eléctrica y brindar un servicio "confiable y de calidad", además de mantener una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.