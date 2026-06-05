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Nuevo León

CFE suspenderá el servicio de luz en estas colonias de Monterrey

La Comisión Federal de Electricidad mencionó que es necesario interrumpir el servicio, por razones de seguridad, tanto para su personal como para la ciudadanía

  • 05
  • Junio
    2026

La Comisión Federal de Electricidad informó que el servicio eléctrico será suspendido temporalmente en algunas colonias del municipio de Monterrey a partir de este 7 de junio.

Los trabajos durarán ocho horas, de las 03:00 a las 11:00 horas, esto con el fin de mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía en esta región.

Las colonias que se verán afectadas son Martínez, Fierro, Terminal, Pablo A. de la Garza, Cantú, Modelo, Coyoacán, Acero, Fabriles, Privada Pinos, Centro de Monterrey, sectores Oriente, Poniente y Sur, así como Jardines del Cerro.

La Comisión Federal de Electricidad mencionó que es necesario interrumpir el servicio, por razones de seguridad, tanto para su personal como para la ciudadanía, agradeciendo la comprensión; ante cualquier reporte, duda o aclaración, se pueden comunicar al 071.


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