CFE restablece al 100% el servicio en cinco estados tras lluvias
El suministro eléctrico se restableció en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí tras las lluvias, gracias a CFE y apoyo comunitario
El suministro de energía eléctrica quedó completamente restablecido en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, tras las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas hace dos semanas.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que los trabajos de reparación se realizaron en tiempo récord gracias al esfuerzo conjunto de su personal técnico, la colaboración de las comunidades y la coordinación con autoridades locales y federales.
💡 ¡Misión cumplida!— CFEmx (@CFEmx) October 25, 2025
El suministro eléctrico fue restablecido al 100% en la región oriente del país: Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
Gracias al esfuerzo de las y los trabajadores de la CFE, de las comunidades y el liderazgo de la Presidenta de México,… pic.twitter.com/LKgZaxsZCF
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la labor de las y los trabajadores que permanecieron en campo durante las jornadas de emergencia para reactivar el servicio en las zonas más afectadas.
Con la energía restablecida, las actividades cotidianas y los servicios básicos comienzan a normalizarse, mientras la CFE mantiene un monitoreo permanente ante posibles nuevas precipitaciones.
