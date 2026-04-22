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Tamaulipas

Cierran estudiantes acceso al Tec de Ciudad Victoria

Los alumnos denuncian el aumento de cuotas sin justificación alguna afectando directamente a los estudiantes, la reducción de becas y apoyos

  • 22
  • Abril
    2026

Esta mañana estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria procedieron a la suspensión de clases y cerraron los portones de acceso con cadena y candado para exigir la destitución de la directora del plantel Deysi Jessica Álvarez al señalar que ya concluyó su periodo desde febrero de 2026.

Diego Orlando Pacheco Santiago Presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, quien está por concluir la carrera de Ingeniería Industrial, estableció que la principal exigencia es que se garantice la no represalias en un plazo máximo de 72 horas. 

Los estudiantes denuncian el aumento de cuotas sin justificación alguna afectando directamente a los estudiantes, la reducción de becas y apoyos dejando desprotegidos a quienes más lo necesitan denuncian las instalaciones en mal estado y laboratorios sin inservibles que afectan la formación académica. 

“Hay una falta de seguridad y condiciones básicas de protección civil dentro del plantel, bloqueo y limitación ilegal de la representación estudiantil. Además, hay un hostigamiento e intimidación sistemática hacia estudiantes y docentes”, señaló. 

Dentro de las exigencias solicitan la destitución inmediata de los responsables de la gestión, que se realice una auditoría transparente de todos los recursos financieros, el restablecimiento total de las becas y apoyos estudiantiles, respeto total a los estudiantes y su legítima representación, que se establezca una mesa de diálogo pública para abordar y solucionar los problemas.

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