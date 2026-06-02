CNTE acepta diálogo, pero exige mesa directa con Sheinbaum

Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aceptaron entablar diálogo con el gobierno federal; sin embargo, condicionaron cualquier avance a la instalación de una mesa de negociación directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Previo al encuentro programado este martes en la Secretaría de Gobernación (Segob), representantes del magisterio disidente acusaron a las autoridades federales de reprimir las recientes movilizaciones y las responsabilizaron por las agresiones registradas durante las protestas en la capital del país.

Durante un pronunciamiento realizado antes de ingresar a la reunión en Bucareli, las distintas secciones de la CNTE advirtieron que mantendrán la huelga nacional y el paro indefinido de labores hasta obtener respuestas concretas a sus principales demandas.

Llegan a la dependencia federal

Minutos después de las 10:00 horas, contingentes de maestros ingresaron a las instalaciones de la dependencia federal, atendiendo el llamado al diálogo encabezado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado.

Esto, luego de que el magisterio iniciara un paro este lunes y protagonizara movilizaciones que derivaron en daños en distintos puntos de la Ciudad de México.

Entre las exigencias centrales de la Coordinadora destacan la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de cuentas individuales para pensiones y la creación de un esquema solidario de jubilación. Asimismo, demandan mejoras salariales y laborales para los trabajadores de la educación.

Aunque la CNTE confirmó su participación en la mesa convocada por el gobierno federal, insistió en que la solución al conflicto pasa por un diálogo directo con la titular del Ejecutivo.

Lo que debes saber sobre el conflicto

La CNTE aceptó dialogar con el gobierno federal

Dirigentes del magisterio acusaron represión durante las recientes movilizaciones

Advirtieron que mantendrán la huelga nacional y el paro indefinido

Maestros ingresaron a la Secretaría de Gobernación para participar en la mesa convocada por autoridades federales.

Entre sus demandas destacan la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y eliminar el sistema de cuentas individuales.

También exigen un sistema solidario de pensiones y mejoras salariales.

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