CNTE mantiene paro y advierte que continuará movilizaciones

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ratificó este sábado su exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y advirtió que mantendrá el paro laboral y las movilizaciones en todo el país mientras no exista una respuesta satisfactoria a sus principales demandas.

Durante la reinstalación de su Asamblea Nacional Representativa (ANR), dirigentes de la organización señalaron que el conflicto magisterial mantiene similitudes con las protestas registradas hace una década, al considerar que persisten las condiciones que dieron origen a aquellas movilizaciones.

CNTE califica acciones de contención como represivas

La CNTE acusó al gobierno federal de responder a las manifestaciones con acciones de contención que calificó como represivas. Los líderes magisteriales afirmaron que, desde la llegada de contingentes de Oaxaca a la Ciudad de México el pasado 26 de mayo, se han registrado episodios de confrontación y un incremento en la presencia de cuerpos de seguridad durante las protestas.

Asimismo, cuestionaron la actuación de las autoridades en las movilizaciones recientes y denunciaron la participación de grupos civiles en acciones de contención realizadas el 11 de junio. Según la organización, pese al discurso oficial de apertura al diálogo, en las calles la respuesta ha consistido en despliegues policiacos, instalación de vallas y operativos de seguridad.

Ante representantes de distintas secciones sindicales del país, la CNTE reiteró que no aceptará propuestas que excluyan la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, al considerar que el actual régimen pensionario afecta los derechos de los trabajadores de la educación.

Recuerdan que pliego petitorio incluye siete demandas centrales

La organización recordó que el pliego petitorio entregado al gobierno federal el pasado 1 de mayo incluye siete demandas centrales y sostuvo que la respuesta presentada el 15 de mayo no atendió el tema de las pensiones, considerado prioritario por el movimiento.

Los dirigentes señalaron que esta postura ha sido planteada en las mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE, donde han rechazado cualquier acuerdo que no implique modificaciones de fondo al sistema pensionario.

Finalmente, la CNTE llamó a sus bases a mantener la unidad y la organización mientras continúan los procesos de consulta y deliberación en los estados. Al concluir la sesión, la Asamblea Nacional Representativa fue declarada formalmente reinstalada y se ratificó la estrategia de movilización, negociación y organización para impulsar sus demandas.

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