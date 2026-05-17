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Rechaza CNTE aumento salarial; convoca huelga nacional indefinida

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechazó el aumento salarial de 9% y anunció un paro a partir del 1 de junio en al menos siete estados

  • 17
  • Mayo
    2026

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció el inicio de una huelga nacional indefinida a partir del próximo 1 de junio, luego de rechazar el incremento salarial de 9% otorgado por el Gobierno federal, al considerar que no compensa la pérdida del poder adquisitivo ni responde a las demandas históricas del magisterio disidente. 

Tras una Asamblea Nacional Representativa que se prolongó durante casi 12 horas, dirigentes sindicales acordaron iniciar movilizaciones escalonadas desde el 25 de mayo, acompañadas de suspensión de clases, bloqueos y la instalación de un plantón permanente en el Zócalo de la Ciudad de México. La coordinadora acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de mantener políticas “neoliberales” y negarse a reinstalar una mesa resolutiva de negociación. 

Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 en Ciudad de México, aseguró que el aumento real al salario base apenas alcanza 4%, mientras el resto corresponde a prestaciones adicionales. La CNTE sostuvo que el ajuste equivale a cerca de 27 pesos diarios más, cifra que calificó de insuficiente frente al aumento del costo de vida. Además, reiteró exigencias como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, eliminación de las Afores, jubilación por años de servicio y desaparición del USICAMM. 

Las protestas tendrán impacto principalmente en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Ciudad de México y Estado de México, donde se prevé suspensión de actividades en miles de escuelas. La coordinadora también dejó abierta la posibilidad de intensificar movilizaciones durante el periodo previo al Mundial 2026, en busca de aumentar la presión política sobre el Gobierno federal. 

Estados donde la CNTE suspenderá clases 

Las secciones sindicales que ya confirmaron participación en el paro nacional son: 

  • Oaxaca (Sección 22)
  • Chiapas (Sección 7)
  • Guerrero (Sección 14)
  • Michoacán (Sección 18)
  • Zacatecas (Secciones 34 y 58)
  • Ciudad de México (Sección 9)
  • Estado de México 

La CNTE prevé afectaciones en miles de planteles de educación básica y advirtió que el paro podría extenderse más allá de las movilizaciones realizadas en 2025.


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