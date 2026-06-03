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Nacional

Descarta presidencia reunión directa con la CNTE

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó sostener una reunión directa con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

  • 03
  • Junio
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó sostener una reunión directa con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y aseguró que las negociaciones con el magisterio continúan a través de las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, dependencias que cuentan con las facultades necesarias para alcanzar acuerdos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que, por el momento, un encuentro con ella no resultaría pertinente, ya que los funcionarios encargados de las mesas de diálogo cuentan con toda la confianza del Gobierno federal para conducir las conversaciones.

Sheinbaum afirmó que una reunión directa con los representantes de la Coordinadora no modificaría el curso de las negociaciones ni las posibilidades de alcanzar acuerdos.

La presidenta señaló que tanto la Secretaría de Gobernación como la Secretaría de Educación Pública tienen la capacidad de analizar las demandas del magisterio y construir soluciones dentro de las posibilidades presupuestales y administrativas del Gobierno federal.

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Asimismo, indicó que las autoridades no pueden comprometerse a cumplir peticiones que resulten inviables, aunque reiteró que el diálogo permanece abierto.

La mandataria insistió en que los titulares de ambas dependencias cuentan con el respaldo pleno de la Presidencia para conducir las conversaciones y definir posibles acuerdos con los docentes.

Condena actos violentos en protestas

La mandataria federal también se refirió a algunas de las movilizaciones recientes realizadas por integrantes de la CNTE y criticó los actos de vandalismo registrados durante las protestas.

Consideró que las acciones en las que participan personas con el rostro cubierto y que incluyen daños a inmuebles o mobiliario público representan una provocación.

Sheinbaum afirmó que su administración no responderá con medidas represivas y subrayó que la vía para resolver las diferencias continúa siendo el diálogo.

“No somos Díaz Ordaz”, expresó al rechazar la posibilidad de utilizar la fuerza para contener las manifestaciones.

La presidenta sostuvo que existen grupos que buscan provocar una reacción del Gobierno y reiteró que su administración mantendrá abiertos los canales de negociación.

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Durante su intervención, Sheinbaum destacó que el Gobierno federal ha trabajado en diversos temas planteados por la CNTE, entre ellos la reforma al sistema de pensiones y aspectos relacionados con la evaluación docente.

Explicó que se analizan nuevos esquemas para fortalecer el funcionamiento de PENSIONISSSTE y acercar los beneficios de retiro a condiciones similares a las existentes antes de la reforma de 2007.

También recordó la implementación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, mecanismo que busca mejorar las condiciones de jubilación para los trabajadores de la educación.

En materia de evaluación docente, señaló que una de las principales inconformidades del magisterio estaba relacionada con los procesos de movilidad entre centros escolares, situación que, aseguró, prácticamente desapareció con las modificaciones impulsadas por su administración.


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