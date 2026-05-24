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CNTE adelanta paro nacional; arrancarán en Oaxaca y CDMX

Se mencionó que estos se darían tanto en Oaxaca como en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México a partir de las 9:00 horas

  • 24
  • Mayo
    2026

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció este domingo que adelantará el paro nacional para el próximo 25 de mayo.

A través de redes sociales, se dio a conocer el comunicado en donde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación convoca al Comité Ejecutivo Seccional, así como a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Oaxaca y diversos organismos auxiliares a participar en el inicio del paro indefinido.

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Se mencionó que estos se darían tanto en Oaxaca como en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México a partir de las 9:00 horas. Además, compartieron un croquis sobre dónde se llevaría a cabo la concentración este próximo lunes.

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De acuerdo con fuentes, las secciones sindicales que confirmaron participación en el paro nacional son: 

  • Oaxaca (Sección 22)
  • Chiapas (Sección 7)
  • Guerrero (Sección 14)
  • Michoacán (Sección 18)
  • Zacatecas (Secciones 34 y 58)
  • Ciudad de México (Sección 9)
  • Estado de México 

Esto ocurre después de que la CNTE rechazara el incremento salarial del 9% otorgado por el Gobierno Federal, al considerar que el ajuste fue considerado como insuficiente.

Esta movilización se tenía acordada para el primero de junio. Sin embargo, la Sección 22 de Oaxaca acordó en asamblea estatal adelantar el paro indefinido de labores para desplegar al 20% de sus 80 mil docentes.

Rechaza CNTE aumento salarial; convoca huelga nacional indefinida

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció el inicio de una huelga nacional indefinida a partir del próximo 1 de junio, luego de rechazar el incremento salarial de 9% otorgado por el Gobierno federal, al considerar que no compensa la pérdida del poder adquisitivo ni responde a las demandas históricas del magisterio disidente. 

Aquí te presentamos la nota completa: Rechaza CNTE aumento salarial; convoca huelga nacional indefinida


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