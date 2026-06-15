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Nacional

CNTE mantiene paro y toma casetas en CDMX y Edomex

Integrantes de la Sección 22 de Oaxaca se trasladaron desde su campamento en el Centro Histórico hasta el kilómetro 33 de la autopista México-Puebla

  • 15
  • Junio
    2026

Como parte de la jornada de protesta que sostiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), este lunes docentes realizaron la toma de casetas de peaje en Tlalpan, Naucalpan y San Marcos Huixtoco, donde permitieron el paso libre a los automovilistas.

Durante una conferencia de prensa, la secretaria general de la Sección XXII, Yenny Aracely Pérez Martínez, afirmó que, a pesar de las declaraciones del gobierno federal, el magisterio mantiene disposición para dialogar y resolver el conflicto; sin embargo, aseguró que no han recibido respuestas concretas a sus demandas.

“La CNTE, con 15 días de movilizaciones centrales en la Ciudad de México y en distintos estados, ratifica este 15 de junio la continuidad de la huelga nacional. Seguiremos con acciones políticas durante la semana, incluyendo el plantón en calles del Centro Histórico y otras actividades donde tenemos presencia”, declaró.

Levantan plumas y dejan paso libre

Integrantes de la Sección 22 de Oaxaca se trasladaron desde su campamento en el Centro Histórico hasta el kilómetro 33 de la autopista México-Puebla, en la caseta de San Marcos, donde levantaron las plumas en ambos sentidos para permitir la circulación sin cobro.

En paralelo, docentes de las secciones 7, 18, 34 y 58 se movilizaron hacia Tlalnepantla y protestaron en la caseta de la autopista Naucalpan-Ecatepec.

Esta acción representa la segunda ocasión en que integrantes de la CNTE toman casetas en autopistas del Estado de México, en medio de la falta de acuerdos con el gobierno federal.

Ante las movilizaciones en distintos puntos del país, se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y considerar posibles afectaciones viales en la autopista México-Cuernavaca durante la mañana de este lunes 15 de junio.


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