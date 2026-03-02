Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
cnte_anuncia_paro_nacional_bc5e3154e0
Nacional

CNTE anuncia paro nacional de 72 horas; convoca marcha al Zócalo

Entre los acuerdos anunciados, el magisterio nacional disidente informó que el 18 de marzo realizarán la marcha para enfatizar sobre sus demandas

  • 02
  • Marzo
    2026

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) determinó realizar un paro nacional de 72 horas los días 18, 19 y 20 de marzo, así como una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo el primer día de las movilizaciones.

La Asamblea Nacional Representativa resolvió que sí efectuarán esta suspensión de actividades en todo el país, así como manifestaciones en demanda de jubilaciones dignas, así como seguridad a la comunidad escolar.

Marcharán para enfatizar sus demandas

Entre los acuerdos anunciados en dicha asamblea, el magisterio nacional disidente informó que el 18 de marzo realizarán la marcha en la Ciudad de México, así como en otras entidades del país, con el objetivo de insistir en sus demandas.

Sin embargo, también señalaron que en esa marcha nacional, realizarán “una visita de cortesía” a las embajadas de los países que cometieron las atrocidades en Irán, para mostrar su rechazo al imperialismo que está buscando Estados Unidos.

Asimismo, señalaron que continuarán con el brigadeo nacional para acumular fuerzas para el paro nacional de 72 horas y que ello les permita avanzar en la resolución de sus exigencias al Estado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_02_at_1_45_54_AM_0f49f4f288
Se cumplen 20 años del doble crimen de Cumbres
escena_venganza_c0545fbb86
Omar Chaparro sorprende con su cambio a la acción en ‘Venganza’
secretario_trevilla_trejo_calibre_decomiso_eua_b4d592c271
Revelan que 78% de armas decomisadas provienen de Estados Unidos
publicidad

Últimas Noticias

inter_buque_atacado_189da0e8fc
Reportan explosión cerca de buque británico en estrecho de Ormuz
revelan_audio_del_altercado_de_messi_con_nico_sanchez_de86dc851d
Esta es la trayectoria de Nico Sánchez como entrenador
1497733_6faad441bd
Coahuila pide analizar violencia vicaria en Código Penal
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
SAMUEL_garcia_fuerza_civil_2828fd3e42
Fortalece Samuel García nuevo cuartel de Fuerza Civil
publicidad
×