CNTE anuncia paro nacional de 72 horas; convoca marcha al Zócalo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) determinó realizar un paro nacional de 72 horas los días 18, 19 y 20 de marzo, así como una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo el primer día de las movilizaciones.

La Asamblea Nacional Representativa resolvió que sí efectuarán esta suspensión de actividades en todo el país, así como manifestaciones en demanda de jubilaciones dignas, así como seguridad a la comunidad escolar.

Marcharán para enfatizar sus demandas

Entre los acuerdos anunciados en dicha asamblea, el magisterio nacional disidente informó que el 18 de marzo realizarán la marcha en la Ciudad de México, así como en otras entidades del país, con el objetivo de insistir en sus demandas.

Sin embargo, también señalaron que en esa marcha nacional, realizarán “una visita de cortesía” a las embajadas de los países que cometieron las atrocidades en Irán, para mostrar su rechazo al imperialismo que está buscando Estados Unidos.

Asimismo, señalaron que continuarán con el brigadeo nacional para acumular fuerzas para el paro nacional de 72 horas y que ello les permita avanzar en la resolución de sus exigencias al Estado.

Comentarios