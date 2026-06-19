Poco a poco, los docentes comenzaron a retirarse del primer cuadro de la ciudad en camiones y taxis, hasta liberar el Centro Histórico

Inicio / Nacional / Maestros de la CNTE quitan plantón de CDMX tras 19 días

Luego de 19 días instalados en el Centro Histórico de la Ciudad de México, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levantaron el plantón que mantenían en la capital del país.

Poco después de las 22:00 horas, representantes anunciaron que se reinstalaría la Asamblea Nacional Representativa, la cual decidirá las próximas acciones de la lucha de la coordinadora.

Sería al término de esta asamblea que se decida si se retirarán definitivamente las protestas que hay en la ya mencionada Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas.

Poco a poco, los docentes comenzaron a retirarse del primer cuadro de la ciudad en camiones y taxis, hasta liberar este punto emblemático.

¿Qué exige la CNTE?

La CNTE exige principalmente un aumento salarial del 100% al sueldo base, rechazando el aumento propuesto por autoridades educativas del 9%; también exigen la abrogación total de la Ley del ISSSTE 2007 para conseguir pensiones mejores.

La abrogación total de la reforma educativa del 2012, la eliminación del USICAMM y sus evaluaciones; además de una mayor asignación de presupuesto al sector educativo.