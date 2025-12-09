Podcast
Cámaras revelan escolta del coche bomba en Coahuayana

Videos muestran que el coche bomba en Coahuayana fue escoltado por varios vehículos antes de explotar; la FGR investiga delincuencia organizada

  • 09
  • Diciembre
    2025

Videos de cámaras de videovigilancia revelaron que la camioneta utilizada como coche bomba frente a la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, fue acompañada por al menos cinco vehículos durante su recorrido.

Las imágenes reconstruyen, minuto a minuto, el trayecto del vehículo desde Cerro de Ortega, en Tecomán, Colima, hasta el lugar de la explosión.

Primeros movimientos: maniobras sospechosas en el puente

A las 7:30 horas del sábado 6 de diciembre, la camioneta negra y un automóvil blanco llegaron al puente de Coahuayana, sobre la carretera costera 200 Lázaro Cárdenas–Manzanillo.

Ambos vehículos posicionaron sus unidades frente a frente, simulando fallas mecánicas.

El auto blanco incluso abrió el cofre, mientras la camioneta parecía estar descompuesta.

hbefre.JPG

Minutos después arribó una camioneta roja. Un ocupante descendió para dialogar con los implicados y abandonó la zona dos minutos más tarde.

A las 8:00 horas, el auto blanco regresó para apoyar a la camioneta negra. Un sujeto sacó objetos de la cajuela y los colocó dentro de la camioneta. Posteriormente, dos individuos intentaron encender el vehículo, que avanzó algunos metros hasta detenerse nuevamente, obligando a empujarlo.

A las 8:36 horas, finalmente ambos vehículos lograron incorporarse a la carretera costera rumbo a Coahuayana.

Cámaras registraron a las 8:48 h el ingreso de la camioneta negra a Coahuayana, todavía auxiliada por el auto blanco y, en ciertos tramos, por la camioneta roja.

rynjytg.JPG

A las 9:30 horas, ambas unidades fueron vistas en la entrada de San Vicente antes de dirigirse hacia el centro del municipio. Para ese momento, la camioneta ya llevaba plátanos en la batea, presuntamente para ocultar la carga explosiva.

Las autoridades estiman que el vehículo permaneció oculto entre platanares durante cerca de dos horas y media.

Últimos movimientos antes de la explosión

A las 11:30 horas, la camioneta negra y el auto blanco ingresaron nuevamente a la cabecera municipal y avanzaron hacia la Presidencia Municipal por la avenida Rayón.

Al pasar frente a la Policía Comunitaria, el auto blanco siguió su camino mientras la camioneta se detuvo, retrocedió y estacionó frente al punto.

G7qyVJqWwAA0_8i.jfif

A las 11:40 horas, la camioneta explotó con el conductor y el copiloto dentro.

Huidas y escoltas tras el ataque

El auto blanco fue captado saliendo de San Vicente a las 11:45 horas, acompañado por tres motocicletas con cuatro tripulantes en total, presuntamente parte del mismo operativo.

FGR inicia investigación por delincuencia organizada

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por delincuencia organizada relacionada con el atentado.

El ataque dejó cinco muertos, entre ellos tres policías comunitarios, y ha encendido nuevamente las alertas sobre la violencia en la región.


