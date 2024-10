Comienzan las renuncias masivas en el Poder Judicial

Luego de las especulaciones de que habría siete ministros de la Suprema Corte renunciarían, ayer se dio a conocer que declinaron dos.

Además el Senado de la República recibió las renuncias de 408 juzgadores, 153 jueces y 255 magistrados locales. En cuanto a los ministros de la Suprema Corte, los que ya presentaron sus renuncias son: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien fue el primero en hacerlo y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

De acuerdo a la reforma judicial los ministros, magistrados y juzgadores que no quieran participar en la elección deberán renunciar antes de que culmine el mes de noviembre de 2024.

El ministro Gutiérrez Ortiz Mena presentó una carta dirigida al presidente de la Mesa Directica de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña en donde dio a conocer su renuncia. “Hoy me enfrento a una reforma constitucional que acorta el mandato para el cual fui investido. Se me presentan dos opciones: someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia. No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular”, expresó Gutiérrez Ortiz Mena en la misiva.

Por su parte, Pardo Rebolledo explicó en su carta, que su servicio vence hasta el 9 de febrero del 2026, sin embargo, debido a la reforma judicial que le pide participar en el proceso electoral, prefiere renunciar y no participar.

“Ante tal disyuntiva, hago de su conocimiento que declino participar en el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para la designación de personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", escribió.

Rechazarán renuncia Por su parte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que esta cámara legislativa está en posibilidad de rechazar la renuncia de ocho ministros de la SCJN.

El senador dijo que dado que los “ministros están en rebeldía”, el Senado de la República puede hacer lo conducente para que no reciban sus haberes, prestaciones y liquidaciones, y que de cualquier forma los cargos de ellos concluyen el 31 de agosto de 2025.





