Cómo son las nuevas camionetas de lujo de los ministros

Las nueve nuevas camionetas adquiridas para los ministros de la Nueva Corte colocaron el foco público en el modelo Jeep Grand Cherokee, un SUV de alta gama cuyo costo, equipamiento y capacidades contrastan con el discurso oficial de austeridad. Se trata de vehículos de último modelo, diseñados para combinar potencia, lujo y seguridad avanzada.

De acuerdo con información de mercado, cada unidad tiene un precio que alcanza los 1.7 millones de pesos, pero puede variar según la versión y el nivel de equipamiento. La Jeep Grand Cherokee se comercializa en variantes como Altitude, Limited, L Limited y Summit 4x4, lo que explica la diferencia en costos.

Potencia y desempeño del vehículo asignado a los ministros

Según las especificaciones técnicas del fabricante, la Jeep Grand Cherokee está equipada con un motor Pentastar V6, capaz de generar 293 caballos de fuerza y 260 libras-pie de torque. Este conjunto mecánico permite un desempeño sólido tanto en ciudad como en carretera.

En términos de consumo, el modelo reporta un rendimiento aproximado de 9.34 kilómetros por litro en ciudad y hasta 14.39 kilómetros por litro en carretera, cifras que lo colocan dentro del segmento de SUV de alto desempeño.

Sistemas todoterreno y tecnología avanzada

Uno de los elementos distintivos del modelo es la suspensión Quadra Lift, un sistema que ajusta automáticamente la altura del vehículo para adaptarse a superficies urbanas o terrenos irregulares. A esto se suma el sistema de tracción 4x4 Quadra Trac II, que puede enviar hasta el 100 por ciento del torque al eje con mayor adherencia.

El vehículo incorpora además el sistema Selec Terrain, que permite elegir entre distintos modos de manejo como Auto, Sport, Snow, Sand Mud o Rock, optimizando la respuesta del motor, la transmisión y la tracción según las condiciones del camino.

Lujo interior y discurso de fuerza

La Jeep Grand Cherokee es descrita por la propia marca como un vehículo capaz de “apoderarse de cualquier terreno” y “mostrar el lado más feroz”. Este discurso comercial se respalda con acabados premium, materiales de alta gama y tecnología integrada, elementos que refuerzan su perfil como un SUV de lujo.

La narrativa de aventura y dominio del terreno adquiere otra dimensión al trasladarse al ámbito institucional, donde estos vehículos fueron asignados bajo el argumento de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y movilidad.

Seguridad certificada y costos adicionales

En materia de seguridad, la Jeep Grand Cherokee cuenta con la distinción TOP SAFETY PICK+ del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS). El modelo obtuvo evaluaciones de nivel “Bueno” en pruebas de impacto frontal y lateral, además de calificaciones superiores en sistemas de iluminación.

Integra tecnologías de seguridad activa como frenado automático de emergencia, advertencia de colisión frontal, detección de peatones y ciclistas, asistencia en intersecciones, monitoreo de fatiga del conductor y control de crucero adaptativo. En total, suma más de 110 elementos de seguridad, según el fabricante.

A estas características se añade la posibilidad de blindaje. De acuerdo con "Nuestros blindajes México", sitio especializado en el tema, el nivel IIIA puede costar entre 170 mil y 400 mil pesos, mientras que niveles superiores como el IV o V superan los 400 mil y hasta 600 mil pesos, dependiendo del grado de protección.

