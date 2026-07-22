Afirmó que dichos resultados podrán ser presentados en la conferencia matutina como el desglose de las propiedades del grupo criminal

Inicio / Nacional / No se han decomisado propiedades de Mayo Zambada: García Harfuch

Después de la cadena perpetua impuesta por Estados Unidos a Ismael "El Mayo" Zambada, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que aún no se decomisaron propiedades a nombre del líder criminal.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch afirmó que, a pesar del trabajo efectuado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre las propiedades pertenecientes a miembros o propias de organizaciones criminales, aún no se cuentan las correspondientes al fundador del Cartel de Sinaloa.

"A nombre de él específicamente no. Si de las organizaciones criminales y ha sido una cantidad considerable de cuentas, inmuebles".

Afirmó que dichos resultados podrán ser presentados en la conferencia matutina como el desglose de las propiedades del grupo criminal "La Mayiza", así como de cada organización delictiva.

FGR determinará si podrán extraditar a "El Mayo" Zambada

De acuerdo con el secretario Omar García Harfuch, será la Fiscalía General de la República (FGR) quien determine la posibilidad de que parte de la condena de Ismael "El Mayo" Zambada se cumpla en México.

Ante los deseos expresados del líder criminal por medio de sus abogados de defensa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que

"Ya tendrá que determinarlo la Fiscalía General de la República si solicita la extradición".

Recordemos que esto no corresponde totalmente al Gobierno de México, debido a que criminales como Joaquín "El Chapo" Guzmán han solicitado su extradición hacia México en numerosas ocasiones, pero todas han sido rechazadas.

Es lo que es: Sheinbaum reacciona a condena de 'Mayo' Zambada

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no cuenta con una opinión personal sobre la sentencia de cadena perpetua a la que fue acreedor Ismael "El Mayo" Zambada este lunes, luego de ser encontrado culpable de delitos como delincuencia organizada, tráfico de drogas y corrupción.

Luego de lo expresado por el "Mayo" Zambada al instar a que los mexicanos eviten involucrarse con el crimen organizado, Sheinbaum Pardo mencionó uno de los principales ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad y de prevención de la violencia: "Atención a las causas" es la principal herramienta con la que cuentan para evitar que los jóvenes de México terminen involucrados en actividades de esta índole.