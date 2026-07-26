Presidenta supervisa red de saneamiento en Acapulco por huracanes

Afirmó que se tienen previstas diversas obras de protección, como la limpieza de canales pluviales de la bahía y el desazolve de 13 kilómetros del río La Sabana

La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó este fin de semana la red de saneamiento en Acapulco, con el objetivo de supervisar los avances registrados tras el paso de los huracanes Otis y John por el estado de Guerrero, derivado de la inversión de aproximadamente $8,000 millones de pesos.

Como parte del plan "Acapulco se transforma contigo", Sheinbaum Pardo afirmó que se llevarán a cabo acciones de reingeniería y modernización de nueve plantas de tratamiento de aguas residuales, así como la construcción de 24 kilómetros de colectores marginales.

En compañía de la gobernadora Evelyn Salgado, así como el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, visitó la colonia Renacimiento, donde se encuentra una planta de tratamiento que quedó fuera de servicio por los estragos provocados por los fenómenos naturales.

"Con el presidente López Obrador, después del "Otis" se hizo una planta de tratamiento, el gobierno del estado hizo otra, la iniciativa privada hizo otra, y nosotros estamos haciendo cinco".

También afirmó que se tienen previstas diversas obras de protección, incluida la limpieza de canales pluviales de la bahía, el desazolve de 13 kilómetros del río La Sabana, construcción de muros de protección en el canal "El Muerto", así como la creación de espacios públicos.

A través de redes sociales, también la presidenta agradeció el recibimiento de los residentes de esta zona de Acapulco.

"Gracias por su cálido recibimiento, su confianza y su cariño. Ese amor es correspondido y nos motiva a seguir trabajando con más fuerza."

Supervisamos la obra de los nuevos pozos radiales que contribuirán a fortalecer el abastecimiento de agua para Acapulco. Cada avance representa un paso más para el bienestar.

Gracias por su cálido recibimiento, su confianza y su cariño. Ese amor es correspondido y nos motiva a… pic.twitter.com/UiusbIcTbo — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 26, 2026

Cofepris invita a la ciudadanía a disfrutar de vacaciones en playas de Acapulco

Por su parte, el subsecretario de Turismo y encargado de la reactivación económica, cultural y social de Acapulco, Sebastián Ramírez, reveló que durante este año, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) confirmó que la calidad de agua de la bahía es apta para uso recreativo.

"Está limpia el agua para que vengan a nadar y disfrutar las playas de Acapulco. Y se ha recuperado increíble Acapulco", aseguró el subsecretario de Turismo.

Además, la gobernadora Evelyn Salgado agradeció a la presidenta por el apoyo brindado desde el paso de estos dos fenómenos naturales en 2023 y 2024, respectivamente.