Nacional

Ministros de la Suprema Corte estrenan camionetas blindadas

La Corte señaló que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares de seguridad y que su uso comprometía la operación del servicio

  • 22
  • Enero
    2026

Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación renovaron su flotilla vehicular con nueve camionetas de alta gama que, con blindaje, tendrían un costo aproximado de hasta $3 millones de pesos por unidad, lo que implica un gasto estimado cercano a los $27 millones de pesos para el máximo tribunal.

Cada ministro de la llamada Nueva Corte recibirá una camioneta tipo Jeep Grand Cherokee.

En un comunicado oficial, la Suprema Corte informó que la renovación del parque vehicular se realizó para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional.

La Corte señaló que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares de seguridad y que su uso comprometía la operación del servicio. 

FCtSUWAX0AYdt5K.jpg

El máximo tribunal sostuvo que la adquisición se efectuó conforme a la normatividad interna vigente desde 2019, que establece la renovación periódica de estos vehículos cada cuatro años o antes si dejan de ser seguros.

También aseguró que la compra se realizó de manera paralela a la desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido, con el fin de no generar un gasto adicional para la institución. 

Con esta decisión reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función jurisdiccional. 

La adquisición de camionetas blindadas de alta gama ocurre en un contexto de debate público sobre los privilegios en el Poder Judicial y los discursos de austeridad impulsados por la actual administración judicial, lo que ha reavivado cuestionamientos sobre el uso de recursos en la cúpula del sistema judicial.


Comentarios

