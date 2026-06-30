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Conagua prevé cinco sistemas meteorológicos para este martes
La onda tropical número 13 afectaría el sur de las costas del Pacífico mexicano, mientras que temperaturas de hasta 45 °C podrían sofocar al país
Por Diana Valeria Leyva | 30 Junio 2026
Al menos cinco sistemas meteorológicos son los que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que se presenten durante la jornada de este martes en el país.
A través de sus redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mencionó que las regiones del occidente y centro de México registrarán una circulación ciclónica en niveles medios; la onda tropical número 13 afectaría el sur de las costas del Pacífico mexicano.
Mientras que para el norte, occidente y centro se esperan precipitaciones por canales de baja presión; inestabilidad atmosférica para una gran parte del territorio nacional.
¡Buenos días! ☀️ de acuerdo con @conagua_clima, estos son los sistemas meteorológicos presentes en México el día de hoy:— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 30, 2026
🌀 Circulación ciclónica en niveles medios — sobre el occidente y centro de México.
🌧️ Canales de baja presión — extendidos sobre el norte, occidente y… pic.twitter.com/nu5kbKw6i1
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua (este, sur y suroeste)
- Durango (norte, oeste y sur)
- Sinaloa (noreste, este y sureste)
- Jalisco (norte, centro y sur)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Coahuila (oeste)
- Tamaulipas (sur)
- San Luis Potosí (suroeste)
- Zacatecas (oeste, sur y sureste)
- Aguascalientes
- Nayarit (norte y este)
- Colima
- Michoacán (norte y este)
- Guerrero (centro)
- Guanajuato (oeste, norte y centro)
- Querétaro (oeste y sur)
- Hidalgo (oeste)
- Estado de México (norte y oeste)
- Ciudad de México
- Puebla (norte)
- Veracruz (centro y sur)
- Chiapas (centro y este)
- Tabasco (este)
- Campeche (norte y suroeste)
- Yucatán (centro y oeste)
- Quintana Roo (sur)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Nuevo León
- Morelos
- Tlaxcala
- Oaxaca
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Sonora
Se esperan altas temperaturas de hasta 45 °C
Sin embargo, las altas temperaturas se tienen previstas para esta jornada. El termómetro podría ascender hasta los 45 °C. A continuación te presentamos un listado sobre las entidades que registrarán estas cálidas condiciones.
De 40 a 45 °C
- Baja California Sur (sur)
- Sonora (centro y sur)
- Chihuahua (suroeste)
- Sinaloa (norte)
De 35 a 40 °C
- Baja California (noreste)
- Durango (noreste y oeste)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Nayarit
- Jalisco (sur y suroeste)
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Veracruz (centro y sur)
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
De 30 a 35 °C
- Zacatecas (norte)
- San Luis Potosí (este)
- Puebla (norte y suroeste)
- Morelos