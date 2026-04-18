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Tamaulipas

Abren compuertas en 'El Camalote' para frenar mortandad de peces

Conagua busca reducir la salinidad del agua en la zona limítrofe entre Altamira y Pánuco, mientras autoridades retiran ejemplares muertos para evitar riesgos

  • 18
  • Abril
    2026

Ante la mortandad de peces registrada en la zona limítrofe entre Altamira, Tamaulipas, y Pánuco, Veracruz, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ordenó la apertura de compuertas en el estero El Camalote con el objetivo de mitigar el impacto ambiental.

La medida busca disminuir la concentración de salinidad en el agua y facilitar que las especies aún con vida puedan desplazarse hacia áreas con mejores condiciones para su supervivencia.

El secretario del Ayuntamiento de Altamira, José Francisco Pérez Ramírez, informó que la prioridad es proteger la fauna acuática afectada por la alteración del entorno hídrico.

“Se abrieron algunas compuertas para permitir el paso de la mayor cantidad de peces posible, sin perjudicar las reservas de agua dulce”, explicó.

De manera preliminar, autoridades atribuyen la mortandad a cambios en la composición del agua, particularmente por el ingreso de agua salada o variaciones en el nivel de pH.

“No hay reportes de afectaciones en la laguna de Champayán ni en el río Tamesí; el problema se concentra en esta zona impactada por la salinidad”, detalló el funcionario.

La Conagua mantiene supervisión permanente en el manejo de los diques para equilibrar el ecosistema sin comprometer el abasto de agua dulce en la región.

“Se busca aprovechar la corriente de agua dulce, pero evitando que se pierda en exceso, al tiempo que se facilita la movilidad de los peces que aún pueden sobrevivir”, añadió.

En paralelo, brigadas de Ecología y Servicios Públicos iniciaron labores de retiro de restos de peces para prevenir posibles riesgos sanitarios.

Aunque el punto afectado se ubica en territorio veracruzano, autoridades de Altamira mantienen la intervención debido al impacto regional del fenómeno.

Las acciones continuarán hasta que se estabilicen los niveles de salinidad y se reduzca el riesgo para la biodiversidad en la zona.


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