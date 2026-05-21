Clausura Conagua cuatro pozos ilegales en Saltillo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró cuatro pozos irregulares en la zona urbana de Saltillo, Coahuila, tras detectar extracción ilegal de agua subterránea e incumplimientos a la Ley de Aguas Nacionales.

El operativo fue ejecutado por el Organismo de Cuenca Río Bravo (OCRB) en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, como parte de las acciones federales para fortalecer el ordenamiento de concesiones y combatir el uso irregular del recurso hídrico.

¿Dónde se realizaron las clausuras?

Las inspecciones se llevaron a cabo en cuatro predios ubicados en las colonias Provivienda y Topo Chico, en Saltillo, luego de trabajos de inteligencia, revisiones técnico-administrativas y análisis de información en sistemas operativos de la Conagua.

Durante las verificaciones, personal técnico del OCRB detectó que dos pozos operaban sin concesión federal, mientras que otros dos incumplían obligaciones establecidas en la normatividad vigente.

Detectan incumplimientos en medición de agua

Entre las irregularidades encontradas por las autoridades destacó la falta de dispositivos de medición volumétrica, equipo obligatorio para controlar y supervisar la extracción de agua subterránea.

Derivado de estas faltas, la Conagua aplicó medidas de seguridad consistentes en la clausura inmediata de los aprovechamientos, con el objetivo de impedir la extracción fuera del marco legal.

Conagua mantendrá operativos en zonas urbanas y rurales

La dependencia federal señaló que continuará desplegando acciones de inspección y vigilancia en distintas regiones del país para verificar que el aprovechamiento del agua se realice conforme a la ley.

Además, reiteró que el ordenamiento de concesiones es una medida necesaria para proteger los acuíferos y garantizar el derecho humano al agua, especialmente ante escenarios de alta demanda y estrés hídrico.

La Conagua indicó que estos operativos forman parte de una estrategia nacional enfocada en fortalecer la legalidad, la transparencia y el uso sustentable del agua tanto en zonas urbanas como rurales.

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