Condena de 'El Mayo' es apenas el principio, advierte DEA

El administrador de la agencia antidrogas de Estados Unidos, Terry Cole, aseguró que la condena contra Ismael 'El Mayo' Zambada 'es apenas el principio'

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La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) lanzó un mensaje de advertencia a los líderes de los cárteles del narcotráfico y a funcionarios públicos vinculados con actividades ilícitas, luego de darse a conocer la condena contra Ismael "El Mayo" Zambada.

El administrador de la DEA, Terry Cole, afirmó que la sentencia representa un avance importante para las autoridades estadounidenses, aunque dejó claro que la ofensiva contra el crimen organizado continuará.

"Hoy es un gran día para las fuerzas del orden, pero que quede claro: esta sentencia no es el final. Es apenas el principio", señaló.

Cole sostuvo que el mensaje está dirigido a "todo líder de cártel, empresa criminal global y terrorista extranjero", al advertir que quienes trafiquen drogas, obtengan ganancias mediante actividades ilícitas o pongan en riesgo la seguridad de las comunidades serán perseguidos por la agencia.

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El funcionario fue más allá al incluir a servidores públicos presuntamente involucrados con organizaciones criminales. "Ya sea que seas un narcotraficante o un funcionario corrupto de gobierno, la DEA va por ti", enfatizó.

Asimismo, aseguró que la labor de la agencia "está lejos de terminar" y adelantó que, en coordinación con otras dependencias estadounidenses, mantendrán las operaciones para desarticular redes criminales, cortar sus flujos financieros y confiscar las ganancias obtenidas mediante actividades ilícitas.

Las declaraciones de Cole se producen tras la resolución judicial contra "El Mayo" Zambada, uno de los fundadores y principales líderes históricos del Cártel de Sinaloa, considerado durante décadas como uno de los narcotraficantes más influyentes del mundo.