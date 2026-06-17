Pakistán confirma la firma de un acuerdo entre EUA e Irán

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, anunció este jueves que Estados Unidos e Irán firmaron electrónicamente el 'Memorando de Entendimiento de Islamabad', que entra en vigor de inmediato y contempla como primer paso la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

Me enorgullece anunciar que hoy se ha firmado electrónicamente entre Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán el histórico Memorando de Entendimiento de Islamabad", escribió Sharif en X.

Según el primer ministro paquistaní, los presidentes de ambos países firmaron el acuerdo, que fue respaldado por Sharif como mediador, y declaró que el documento entra en vigor de inmediato.

El anuncio de Pakistán se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara el miércoles que había firmado el acuerdo en Versalles, Francia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán avanzó la firma electrónica del documento y descartó viajar a Zúrich el viernes para suscribirlo de forma presencial, como estaba previsto inicialmente.

El memorando, que consta de 14 puntos y que se alcanzó tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, ordena la “terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”, incluido el Líbano.

El primer paso, según Sharif, es que Irán reabra “inmediatamente” el estrecho de Ormuz y Estados Unidos levante “de inmediato” el bloqueo naval.

Según dice el texto del pacto, ahora ambas partes tienen 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y sobre el levantamiento de sanciones.

En ese lapso, Irán mantendrá la libre navegación en Ormuz, y Estados Unidos levantará en 30 días el bloqueo naval contra puertos iraníes.

"El 19 de junio en Suiza, Pakistán acogerá con el apoyo de Catar como co-mediador la ceremonia oficial para conmemorar el acuerdo y dar inicio a las conversaciones técnicas", añadió Sharif.

El primer ministro paquistaní felicitó a Trump y mostró respeto al líder supremo iraní, y al presidente Masoud Pezeshkian por su apoyo al acuerdo.

Sharif también agradeció a los equipos negociadores de ambos países y resaltó el papel del jefe del ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, cuyas “incansables gestiones” fueron cruciales para facilitar el avance diplomático.

También el presidente paquistaní agradeció el papel de Catar, Arabia Saudí, Turquía y Egipto en las gestiones que terminaron con el memorando.

La firma llega tras meses de contactos impulsados por Islamabad para mantener un canal abierto entre Washington y Teherán en medio de la guerra.

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