Profepa confirma muerte de tigre escapado en Tepetlaoxtoc

El caso generó preocupación entre habitantes de la región debido al riesgo que representaba la presencia de un ejemplar de gran tamaño fuera de confinamiento

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó este miércoles la muerte de Kenzo, el tigre de Bengala blanco que escapó de un predio privado en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, y reveló que el ejemplar atacó al personal participante durante las maniobras de captura, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a intervenir para repeler la agresión.

Además, la autoridad ambiental informó la clausura total temporal del predio donde permanecía resguardado el felino, luego de detectar diversas irregularidades en las instalaciones y en el plan de manejo autorizado para el ejemplar.

Profepa confirma que el tigre atacó durante el operativo

Luego de casi cinco días de búsqueda, autoridades federales, estatales y municipales lograron localizar al tigre de Bengala que había escapado el pasado 27 de junio del Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS) denominado Animal Experience México, ubicado en Tepetlaoxtoc.

A través de un comunicado difundido en la cuenta oficial de X, la Profepa explicó que durante las maniobras para sedar y asegurar al ejemplar, el animal mostró un comportamiento agresivo y atacó al personal que participaba en el operativo.

"Durante las maniobras para su sedación y captura, el tigre atacó al personal presente. Debido al riesgo inminente que representaba esta situación, las fuerzas de seguridad que apoyaban el rescate repelieron la agresión", informó la dependencia.

La autoridad federal detalló que el felino recibió atención médica inmediata tras ser contenido; sin embargo, pese a los esfuerzos veterinarios, el ejemplar falleció.

La búsqueda movilizó a autoridades durante casi una semana

El operativo para localizar a Kenzo se extendió durante varios días e involucró la participación de personal de Profepa, autoridades ambientales estatales, Protección Civil, cuerpos de seguridad y especialistas en fauna silvestre.

Durante las labores de búsqueda se utilizaron drones, sobrevuelos, recorridos terrestres y equipos especializados para rastrear al felino en una amplia zona rural de Tepetlaoxtoc y comunidades cercanas.

El caso generó preocupación entre habitantes de la región debido al riesgo que representaba la presencia de un ejemplar de gran tamaño fuera de confinamiento.

Clausuran el predio donde se encontraba resguardado el tigre

Como parte de las investigaciones, la Profepa realizó una visita de inspección al PIMVS donde se encontraba registrado el tigre de Bengala.

La dependencia informó que durante la revisión fueron detectadas irregularidades tanto en las condiciones de las instalaciones como en el cumplimiento del Plan de Manejo autorizado para la operación del sitio.

"Respecto al PIMVS donde se resguardaba este felino, la Profepa realizó una visita de inspección y se detectaron irregularidades en sus instalaciones y en su Plan de Manejo. Por estas razones, se impuso una clausura total temporal al sitio", señaló la autoridad ambiental.

En seguimiento al tema del tigre de bengala de Tepetlaoxtoc, la Profepa informa que, durante las maniobras para su sedación y captura, el tigre atacó al personal presente. Debido al riesgo inminente que representaba esta situación, las fuerzas de seguridad que apoyaban el rescate… pic.twitter.com/hlobGEeUcc — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 2, 2026

El caso reabre el debate sobre fauna silvestre en cautiverio

La muerte de Kenzo y las irregularidades detectadas por las autoridades han reavivado el debate sobre la supervisión de grandes felinos mantenidos en instalaciones privadas autorizadas en México, así como sobre los protocolos de seguridad, contención y respuesta ante emergencias relacionadas con fauna potencialmente peligrosa.

La Profepa indicó que las investigaciones continuarán para determinar las circunstancias que permitieron el escape del ejemplar y las posibles responsabilidades derivadas del caso.