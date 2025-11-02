Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T091444_993_dbc96ea6b9
Nacional

Confirman 23 muertos por incendio en tienda de Hermosillo

El gobernador Alfonso Durazo informó que 23 personas, incluidos varios niños, murieron y 11 resultaron heridas en el incendio de una tienda en Hermosillo

  • 02
  • Noviembre
    2025

El gobernador Alfonso Durazo confirmó que son 23 las personas fallecidas y 11 lesionadas a causa del incendio reportado el pasado sábado en una tienda departamental del centro de Hermosillo, Sonora.

A través de redes sociales, el mandatario estatal lamentó el deceso de las personas, entre los que se incluyen varios niños. Además, envío el pésame a todas las personas cuyos seres queridos fallecieron en este siniestro.

Afirmó que se realizarán todas las acciones necesarias para apoyar a las familias de las víctimas. 

Previamente, el Gobierno del Estado emitió un comunicado en redes sociales, donde informó que se cancelarán todos los eventos culturales y turísticos programados para este domingo, en solidaridad a las víctimas.

Los hechos se registraron alrededor de las 15:00 horas, cuando una aparente falla eléctrica provocó una explosión dentro de la tienda durante su horario de servicio. 

De acuerdo con el fiscal general del Estado, Gustavo Salas, la mayoría de las víctimas perdieron la vida a causa de la inhalación de gases tóxicos. Descartó que el siniestro fuese de manera intencional o que se tratara de un atentado efectuado por alguna célula delictiva relacionada con el crimen organizado.

“Queremos ser responsables y enfáticos, no tenemos ningún elemento de prueba ni siquiera indicios que permita penar en esa posibilidad”, recalcó el funcionario.

Se presume que entre las víctimas se encuentran dos mujeres en estado de gestación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_17_4518b1248e
Fuerzas federales son atacadas en Sinaloa; reportan 13 muertos
4c77e2c7_e347_430c_af51_0f23be86c4fb_9bf4ff922f
Estudiantes montan altar en la colonia Gustavo Espinosa Mireles
EH_UNA_FOTO_2025_11_03_T151207_452_7bc767408b
Suman seis personas internadas tras incendio de Sonora
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_17_4518b1248e
Fuerzas federales son atacadas en Sinaloa; reportan 13 muertos
2287ff7d_cbca_479c_b4ea_c52016ab110f_905a49ccb8
Tamaulipas: un compromiso con la conservación del medio ambiente
4586ef42_b1aa_4caa_b558_e429ed3bc101_7b9e05110a
Reynosa enfrenta grave crisis de agua y aumento en tarifas
publicidad

Más Vistas

nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
sheinbaum_michoacan_f879d0f4a9
No habrá impunidad: Sheinbaum condena homicidio de Carlos Manzo
publicidad
×