Confirman 23 muertos por incendio en tienda de Hermosillo

El gobernador Alfonso Durazo confirmó que son 23 las personas fallecidas y 11 lesionadas a causa del incendio reportado el pasado sábado en una tienda departamental del centro de Hermosillo, Sonora.

A través de redes sociales, el mandatario estatal lamentó el deceso de las personas, entre los que se incluyen varios niños. Además, envío el pésame a todas las personas cuyos seres queridos fallecieron en este siniestro.

Este es un día triste para Sonora, especialmente para las familias que perdieron a un ser querido en el centro de Hermosillo.

Me sumo con respeto a las muestras de solidaridad con ellas y con toda la comunidad.

El Gobierno del Estado realizará todas las acciones necesarias para

Afirmó que se realizarán todas las acciones necesarias para apoyar a las familias de las víctimas.

Previamente, el Gobierno del Estado emitió un comunicado en redes sociales, donde informó que se cancelarán todos los eventos culturales y turísticos programados para este domingo, en solidaridad a las víctimas.

A la opinión pública:

Los hechos se registraron alrededor de las 15:00 horas, cuando una aparente falla eléctrica provocó una explosión dentro de la tienda durante su horario de servicio.

De acuerdo con el fiscal general del Estado, Gustavo Salas, la mayoría de las víctimas perdieron la vida a causa de la inhalación de gases tóxicos. Descartó que el siniestro fuese de manera intencional o que se tratara de un atentado efectuado por alguna célula delictiva relacionada con el crimen organizado.

“Queremos ser responsables y enfáticos, no tenemos ningún elemento de prueba ni siquiera indicios que permita penar en esa posibilidad”, recalcó el funcionario.

Se presume que entre las víctimas se encuentran dos mujeres en estado de gestación.

