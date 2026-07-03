Confirman asesinato de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

La Fiscalía de Veracruz confirmó la muerte de Roxana Guzmán y ejecutó ocho órdenes de aprehensión contra presuntos responsables del crimen

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) confirmó el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, luego de que los dictámenes periciales identificaran de manera científica los restos localizados en un rancho del municipio de Moloacán, 24 días después de su secuestro.

De acuerdo con la autoridad, el hallazgo del cuerpo fue posible tras la detención de José del Carmen "N", alias "Delta 7", quien presuntamente reveló el sitio donde fue privada de la vida la comunicadora.

Ejecutan ocho órdenes de aprehensión

La Fiscalía informó que, como resultado de las investigaciones ministeriales, de gabinete y de inteligencia realizadas por la Policía Ministerial, fueron ejecutadas ocho órdenes de aprehensión por el delito de homicidio doloso calificado en agravio de la periodista.

Entre los detenidos se encuentran Javier Iván "N", alias "Delta 1"; José del Carmen "N", alias "Delta 7"; y Luis Arturo "N", alias "Delta 11" o "El Pelón", señalados por su presunta participación en la privación de la libertad de la víctima y, posteriormente, en su homicidio, presuntamente en complicidad con Karen Monserrat "N", alias "La Hiena".

Asimismo, fueron detenidos Julio César "N", Luis Enrique "N", Juan Carlos "N" e Ismael "N", quienes al momento de los hechos se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.

Según la investigación ministerial, los exelementos policiacos presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico a las operaciones del grupo delictivo.

La Fiscalía precisó que las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, la cual determinará su situación jurídica en una próxima audiencia, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Detención de "Delta 7" permitió localizar el cuerpo

José del Carmen "N", conocido como "Delta 7", fue detenido en Coatzacoalcos por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Las autoridades señalaron que su captura fue resultado de varias semanas de trabajos de inteligencia realizados por la Marina, en coordinación con corporaciones estatales, federales, la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) y la Fiscalía estatal.

Tras su detención, el presunto responsable indicó el sitio donde se encontraba el cuerpo de la periodista, el cual permaneció resguardado por personal naval mientras se realizaban las diligencias periciales.

Así ocurrió el secuestro

La mañana del 2 de junio, alrededor de las 6:00 horas, tres hombres armados y encapuchados irrumpieron en el domicilio de Roxana Guzmán, ubicado en la calle Balderas de la colonia Primero de Mayo, en el municipio de Nanchital.

Antes de ser privada de la libertad, la periodista alcanzó a grabar con su teléfono celular parte del ataque. En las imágenes se observa a los agresores vestidos de negro golpeando la puerta con un marro, mientras un familiar les pedía detenerse y advertía que dentro de la vivienda había una bebé.

Una vez que lograron ingresar al domicilio, uno de los hombres apuntó con un arma larga a los presentes, sometieron a la familia y se llevaron a la comunicadora. En ese momento terminó la grabación.