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Nuevo León

Confirman detención de presunto asesino de menor en Apodaca

El Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, confirmó la detención del presunto responsable del asesinato de un menor de 6 años

  • 25
  • Marzo
    2026

El Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, confirmó la detención del presunto responsable del asesinato de un menor de 6 años, ocurrido en la colonia Hacienda Las Margaritas, en el municipio de Apodaca.

El funcionario detalló que, tras labores de inteligencia realizadas por agentes ministeriales y personal de investigación, se logró ubicar y detener al agresor, quien será presentado ante un juez para su proceso de vinculación.

“Ya se ejecutó un asesinato a la criatura y próximamente procederá la vinculación de este sujeto”, declaró.

Sin embargo, Flores Saldívar indicó que quien no ha sido localizado es el padre del menor, por lo que las autoridades continúan con su búsqueda como parte de las indagatorias.

Asimismo, señaló que se investiga el entorno del caso, incluyendo posibles antecedentes o situaciones previas que pudieran haber derivado en el crimen.

“Prácticamente se está investigando el hecho… como en casi todos los casos, tenemos que en forma inmediata se detienen los responsables mediante labores de inteligencia”, explicó.

El fiscal agregó que se analizan distintas líneas de investigación para esclarecer completamente lo ocurrido, sin descartar posibles vínculos con otros hechos delictivos.

Este caso ha generado conmoción en la comunidad, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y el contexto en el que ocurrió el crimen.


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