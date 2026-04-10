Confirman saldo blanco tras incendio en refinería Dos Bocas

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el incendio registrado en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, fue controlado sin dejar personas lesionadas ni daños estructurales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria detalló que el siniestro se presentó en la zona de almacenamiento de coque dentro de la instalación.

“El incendio fue controlado sin daños estructurales ni personas lesionadas”, aseguró.

Lee la nota completa: Alertan por incendio en refinería de Dos Bocas, Tabasco

De acuerdo con lo informado, el fuego fue sofocado en un periodo aproximado de entre dos y dos horas y media, gracias a la rápida intervención de brigadas especializadas.

Petróleos Mexicanos activó de inmediato sus protocolos de emergencia y desplegó a más de 150 elementos capacitados para contener el incidente en la planta coquizadora.

Evacuaciones y apoyo de fuerzas federales

Como medida preventiva, se realizaron evacuaciones en edificios administrativos y zonas cercanas, sin que se reportaran afectaciones a la población aledaña.

Además, elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional participaron en las labores para reforzar la seguridad en el área.

Operación de la refinería no se detuvo

Pemex confirmó que no hubo daños en otras áreas de proceso, por lo que la operación de la refinería continúa con normalidad.

Esto permitió evitar interrupciones en la producción y mantener la funcionalidad de la instalación energética.

La Refinería Olmeca continúa operando en condiciones seguras. Se confirma que no se registró personal intoxicado ni lesionado, y se mantienen las labores de revisión para determinar las causas que originaron el evento.



Comunicado Nacional: https://t.co/15eBXxPnFX pic.twitter.com/hIdIariTyj — Petróleos Mexicanos (@Pemex) April 10, 2026

Investigación en curso por posible causa térmica

Sheinbaum indicó que aún se analizan las causas del incendio, aunque de manera preliminar podría estar relacionado con las altas temperaturas del coque durante su manejo.

“Se está haciendo un análisis para determinar exactamente qué ocurrió”, explicó.

Pemex inició un Análisis Causa Raíz (ACR) para esclarecer el origen del siniestro y prevenir futuros incidentes.

La empresa productiva del Estado reiteró su compromiso con la seguridad industrial, la transparencia y la protección del personal.

Comentarios