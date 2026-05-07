Confirman que los $1,500 millones enviados a NL van solo al Metro

Los mil 500 millones de pesos que prometió la presidenta Claudia Sheinbaum a Nuevo León y que, de acuerdo con el gobernador Samuel García, llegaron al estado el pasado mes de marzo, serán destinados únicamente a las obras del Metro, afirmó el secretario de Finanzas y tesorero general del estado, Ulises Carlín de la Fuente.

El funcionario estatal explicó que los recursos federales fueron entregados con un fin específico por parte del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BanObras).

“Esos están destinados para infraestructura del Metro y vienen con ese fin específico y llegaron el día que la presidenta vino a un evento con empresarios, por parte de BanObras”, declaró.

La precisión contrasta con lo señalado el pasado 16 de marzo por el mandatario estatal, quien durante un evento aseguró que el monto sería aplicado en temas de transporte, infraestructura urbana y preparativos rumbo al Mundial de FIFA 2026.

Sin embargo, con las declaraciones del tesorero estatal, el alcance del financiamiento federal quedaría limitado únicamente al sistema Metro, pese a que parte de la infraestructura relacionada con el Mundial contempla otras obras, como el Parque del Agua, entre otros proyectos urbanos impulsados por el gobierno estatal.

Comentarios