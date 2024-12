Congresista de EUA elogia estrategia de seguridad de Sheinbaum

El congresista estadounidense Dan Crenshaw reconoció al gobierno de Claudia Sheinbaum por sus acciones en seguridad, destacando el decomiso histórico de fentanilo en Sinaloa y la labor del secretario Omar García Harfuch.

A través de redes sociales, Crenshaw aplaudió los esfuerzos mexicanos y señaló que, con estas medidas y el posible regreso de Trump, los cárteles enfrentarán una verdadera lucha. Anteriormente, Crenshaw había criticado a López Obrador por rechazar la ayuda militar de EUA.

El congresista republicano Dan Crenshaw, conocido por su postura crítica hacia la política mexicana en materia de seguridad durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sorprendió al reconocer las acciones emprendidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en sus primeros meses de mandato.

A través de su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter, Crenshaw destacó las medidas tomadas por la mandataria desde su llegada al poder el pasado 1 de octubre.

Worth highlighting some very bold actions against the Sinaloa cartel’s fentanyl operation by Mexico since President Sheinbaum took power. And the new Secretary of Interior Security, Omar Harfuch, is the real deal.



This, plus Trump back in White House, means cartels may finally… https://t.co/3ZLgqtAifQ