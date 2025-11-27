Cerrar X
caso_raul_rocha_b09750da45
Nacional

Conoce el caso de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano, es investigado por presunta participación en una red criminal de tráfico de armas, hidrocarburos y narcóticos

  • 27
  • Noviembre
    2025

De las acusaciones de fraude en Miss Universo a las de delincuencia organizada. El empresario regiomontano Raúl Rocha Cantú fue colocado en el centro de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red criminal dedicada al tráfico de armas, hidrocarburos y narcóticos.

La carpeta de investigación ubica a Rocha Cantú como un socio en la compraventa de hidrocarburos ilícitos y como integrante de una estructura que, según la denuncia inicial, estaría vinculada a la Unión y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Una denuncia anónima 

Todo comenzó el 29 de noviembre de 2024, cuando una denuncia anónima llegó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). El escrito detallaba el funcionamiento de una organización que operaba bajo la fachada de empresas legales, pero que se dedicaba a traficar armas de fuego, lavar dinero y vender combustible robado.

Describe que las armas entraban al país por la frontera con Guatemala, ocultas en autobuses de carga con fayuca y ropa usada, para después ser distribuidas desde la Ciudad de México y Querétaro. La red, de acuerdo con la indagatoria ministerial, lavaba recursos a través de la empresa Valvón Servicios Integrales, una firma de seguridad privada dirigida por Jacobo Reyes León y Jorge Alberts Ponce, señalados como líderes del grupo.

Rodrigo Rosales Salazar, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro libró orden de aprehensión contra los presuntos líderes de la red criminal Jacobo Reyes León alias “El Licenciado” y  Jorge Alberts Ponce y/o Jorge Enrique Alberts Ponce, alias “Yoryi”; además incluyeron a otros siete implicados entre quienes figura Raúl Rocha Cantú.

WhatsApp Image 2025-11-27 at 7.49.36 AM.jpeg

El vínculo de Rocha Cantú

Entre las conjeturas de la FGR que plasmó al momento de solicitar la orden de aprehensión hace menciones específicas del accionista mayoritario de la organización “Miss Universo”.

“Raúl Rocha Cantú alias ‘Raúl Rocha’… tiene funciones de dirección… inyecta capital en la importación de combustible y comercializa al consumidor final el combustible obtenido ilícitamente a través de sus estaciones de servicio.”

Esa narración resume la presunta conexión económica que los agentes ministeriales atribuyen al empresario, pues sostienen que no sólo habría financiado operaciones de importación y venta de huachicol, sino que lo habría hecho a través de su red de negocios y su capacidad financiera.

En otras líneas de la indagatoria alude que: “Se concluye que uno de los principales socios de Jacobo Reyes León en la compraventa de hidrocarburo… citado como ‘Rocha’… es Raúl Rocha Cantú.”

“Es mi socio”

El vínculo con los líderes de la organización se documenta en las intervenciones telefónicas autorizadas por un juez federal. En la orden de aprehensión se transcribe un diálogo: “Jacobo dice: ‘…le iba a sacar la cita al MEMO con Raúl Rocha… es mi socio, ya regresa mañana…’”.

Con ese fragmento los fiscales pretenden confirmar la sociedad directa entre Rocha y Reyes León, a quien se considera el operador de la organización criminal. Las conversaciones telefónicas y los rastreos de geolocalización colocan a ambos en reuniones y transacciones vinculadas a la compraventa de hidrocarburo ilícito y, más adelante, a la incorporación en actividades relacionadas con armas de fuego.

Nexos con la Unión y el CJNG

En el expediente, la FGR sostiene que Raúl Rocha: “Recientemente se sumó a las actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de armas, a través de su socio Jacobo Reyes León.”

De acuerdo con la causa penal, la organización tenía centros de operación en Querétaro y la Ciudad de México, donde se almacenaban tanto armas como combustible para su posterior distribución. La FGR subraya que el grupo mantenía nexos con La Unión y el Cartel Jalisco Nueva Generación, a quienes proveía de armamento y combustible.

La organización donde involucran al regiomontano está relacionada con empresas como Valvón Servicios Integrales y con el inmueble conocido como “La Espuela”, donde la fiscalía asegura que se almacenaba y distribuía combustible robado. En ese mismo predio, según registros de cateo, se aseguraron documentos corporativos, terminales de carga y depósitos subterráneos.

La acusación advierte que los delitos imputados en los que probablemente incurren es delincuencia organizada con fines de tráfico de armas, narcóticos e hidrocarburos, que pueden alcanzar penas de 20 a 40 años de prisión para quienes tengan funciones de dirección.

Involucrado en sobornos

La FGR describe a Rocha Cantú como “beneficiario de arreglos” para obtener información interna sobre investigaciones en su contra, por conducto de su socio Jacobo Reyes León.

En la parte final de la orden se asienta: “A través de su socio Jacobo Reyes León obtiene información en la FEMDO… arreglos con personal ministerial respecto de investigaciones vigentes contra Raúl Rocha Cantú.”


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_28_T101520_729_a9d72f56ea
Dimite jefe de gabinete de Ucrania por presunta corrupción
EH_UNA_FOTO_2025_11_28_T095548_267_1d6e25bd6e
Explota bomba en Centro de Seguridad Ciudadana de Sinaloa
caso_ayotzniapa_sheinbaum_d682b95ce8
Revela Presidencia más de 10 detenciones en caso Ayotzinapa
publicidad

Últimas Noticias

Autorizan_ampliacion_de_puente_Colombia_Laredo_Samuel_beb8b88664
Aumentan 39% cruces por Puente Colombia en cuatro años
EH_UNA_FOTO_2025_11_28_T105444_564_20a7b31486
Aumenta 23% ingreso promedio de las familias neolonesas en 2025
EH_UNA_FOTO_2025_11_28_T101520_729_a9d72f56ea
Dimite jefe de gabinete de Ucrania por presunta corrupción
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
nl_monterrey_7f864db02d
Invierno seco en NL amenaza abasto de agua
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
publicidad
×