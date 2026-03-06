The Warning enciende a 'haters' con su nueva canción 'Kerosene'

La banda regiomontana The Warning estrenó su nueva canción “Kerosene”, disponible ya en todas las plataformas digitales. El sencillo marca una nueva etapa para el trío de rock formado por las hermanas Villarreal, que continúa ampliando su presencia en la escena internacional.

El lanzamiento llega después de su reciente colaboración con Carin León en “Love to Be Loved”. Ahora, la agrupación presenta una propuesta sonora más intensa y directa, con un sonido que enfatiza la energía que caracteriza sus presentaciones en vivo.

Un sonido más explosivo y directo

“Kerosene” apuesta por una base rítmica pesada, guitarras contundentes y voces impecables. La batería de Paulina Villarreal y el bajo de Alejandra Villarreal construyen una estructura sólida sobre la que se desarrolla la guitarra de Daniela Villarreal.

La letra confronta la autenticidad frente a la imitación

Además del enfoque musical, la canción destaca por su mensaje. La letra mantiene un tono confrontativo que aborda la autenticidad y la relación con quienes intentan replicar el estilo de alguien más.

Desde el inicio del tema aparece esa idea. En uno de los primeros versos se escucha:

I know you try so hard (Sé que te esfuerzas intentandolo)

I know you wish you were me (Sé que desearías ser como yo)

You're so kind of whatever (Tu actitud es indiferente/superficial)

You wear it on your sleeve (Lo llevas tan evidente que todos lo notan)

En estas líneas, la narradora identifica a alguien que intenta imitarla o competir con ella, sugiriendo que esa actitud resulta evidente. La letra plantea una confrontación directa con quienes, según la canción, buscan replicar una identidad artística ya definida.

Más adelante, la canción introduce una advertencia explícita:

I'll say it once, won't say it again (Lo diré una vez, no lo repetiré)

Look in my eyes when you're talking to me (Mírame a los ojos cuando me hables)

El verso refuerza la idea de enfrentamiento directo. La voz principal exige sinceridad y deja claro que el conflicto no es implícito, sino frontal.

“Kerosene” utiliza metáforas de combustible y fuego

El concepto central del tema aparece en el coro, donde se introduce la metáfora del combustible:

Strip down for me (Muéstrate tal como eres)

I see right through you (Puedo ver a través de ti)

Spit kerosene (Escupe queroseno, deja salir lo que llevas dentro)

You know you want to (Sabes que quieres hacerlo)

El término “kerosene” funciona como una imagen de combustión emocional. En la canción, simboliza palabras incendiarias, conflictos abiertos o tensiones acumuladas que finalmente se expresan.

La frase “I see right through you” (puedo ver a través de ti) refuerza el mensaje de transparencia frente a la falsedad, mientras que “Show me your teeth when you're talking to me” (muéstrame tu lado más agresivo cuando me hables) sugiere una confrontación sin filtros.

El final de la canción retoma la crítica a la copia

Hacia el cierre del tema, la letra vuelve a enfatizar la idea de imitación dentro del entorno creativo:

You rip my hair, my style, my jeans (Copias mi cabello, mi estilo y hasta mi forma de vestir)

I swear you copy everything (Juro que copias todo lo que hago)

You try to write the songs I sing (Incluso intentas escribir las canciones que yo canto)

Estas líneas refuerzan el concepto narrativo del sencillo. La canción plantea un rechazo a la copia directa de estilo, imagen o música, destacando la importancia de mantener una identidad propia.

El estreno llega con videoclip y presentaciones en festivales

El sencillo fue lanzado junto con un videoclip que utiliza una estética visual inspirada en el concepto de combustible y fuego, reforzando la energía explosiva del tema.

El estreno coincide además con una etapa importante para el grupo. Durante marzo, The Warning interpretará la canción en festivales internacionales como Lollapalooza y Festival Estéreo Picnic, donde presentarán el nuevo material ante audiencias masivas.

¿Quiénes son The Warning, referentes dentro del rock?

Formada en 2013, The Warning está integrada por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal. El grupo alcanzó notoriedad internacional en 2014 cuando se viralizó su cover de “Enter Sandman” de Metallica.

Desde entonces, la banda ha consolidado su carrera con álbumes como “XXI Century Blood” (2017), “Queen of the Murder Scene” (2018), “ERROR” (2022) y “Keep Me Fed” (2024).

Con el lanzamiento de “Kerosene”, el trío regiomontano suma un nuevo capítulo a su discografía y continúa posicionándose como una de las propuestas más representativas del rock mexicano contemporáneo.

