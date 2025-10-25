Construcción del tren CDMX-AIFA concluirá este año: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la obra civil y electromecánica del tren que conectará la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) concluirá este año, para posteriormente iniciar el periodo de pruebas.

Durante un recorrido por la construcción, Sheinbaum detalló que el tramo que enlazará el AIFA con la ciudad de Pachuca registra un avance del 9.3%, y que, pese al apoyo de los ingenieros militares en tareas de emergencia, las obras estratégicas continúan conforme al calendario previsto.

“Podemos anunciar que llevamos 9.3% del tramo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a la ciudad de Pachuca. Se trabaja, independientemente del apoyo que está dando Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, los ingenieros militares, a la atención de la emergencia, no se deja de trabajar en las obras estratégicas que nos hemos planteado”, afirmó Sheinbaum durante un recorrido por la obra.

El general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, señaló que los trabajos avanzan en los cinco frentes de construcción, cajas, explotación de bancos y levantamiento de vías, sin contratiempos.

Supervisamos el avance de la obra del tren Ciudad de México-Pachuca a cargo del Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles". Una maravilla de la ingeniería nacional. pic.twitter.com/XnSk18KkJx — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 24, 2025

Por su parte, el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, destacó que la nueva línea ferroviaria conectará la capital del país con el AIFA y permitirá viajar directamente a Pachuca, beneficiando a cerca de 15 mil familias de la zona metropolitana.

Se estima que el trayecto de Buenavista a Pachuca tomará aproximadamente una hora con quince minutos.

En tanto, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, subrayó que el proyecto no solo mejorará la movilidad regional, sino que también impulsará el desarrollo económico mediante los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), generando nuevos empleos en la región.

Comentarios