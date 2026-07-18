Llegan primeras locomotoras del Tren Maya de carga

Las primeras 12 unidades ya trasladan materiales para la construcción del sistema ferroviario, cuya inauguración está prevista para 2027

Las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga ya llegaron a México y comenzaron a participar en el traslado de materiales para la construcción del sistema ferroviario, cuya inauguración está prevista para 2027, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante una gira de trabajo en Quintana Roo.

Desde la estación Puerto Morelos, la mandataria dio a conocer que las primeras unidades del Tren Maya de carga ya se encuentran en operación logística, como parte del avance del proyecto ferroviario que complementará la red de pasajeros en el sureste del país.

A través de un video difundido en sus redes sociales, explicó que las locomotoras ya participan en el transporte de materiales necesarios para la construcción de la infraestructura.

“Les tenemos una gran noticia: ya llegaron las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga, que ya tiene un avance muy importante. De hecho, ya se están transportando con estas locomotoras parte del material para la construcción del Tren Maya de carga”, destacó.

Supervisan obras del Tren Maya de carga en Quintana Roo

Como parte de la gira de supervisión, Claudia Sheinbaum recorrió la estación Puerto Morelos acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el comandante del Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles", Gustavo Ricardo Vallejo Suárez; el director general del Tren Maya, Manuel Jaime Ramírez Camacho; y el director de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza.

También participaron las gobernadoras de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y de Campeche, Layda Sansores San Román, así como los gobernadores de Yucatán, Joaquín Díaz Mena; Tabasco, Javier May Rodríguez; y Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.

Proyecto busca fortalecer la logística en el sureste

El Tren Maya de carga forma parte de la ampliación del proyecto ferroviario que recorre los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con el objetivo de complementar el servicio de pasajeros mediante el transporte de mercancías.

La incorporación de las primeras locomotoras permitirá avanzar en la construcción de la infraestructura y, posteriormente, facilitar el movimiento de carga en la región, fortaleciendo la conectividad logística del sureste mexicano.

Inauguración está prevista para 2027

De acuerdo con el Gobierno federal, la puesta en operación del sistema ferroviario de carga está programada para 2027, una vez concluidas las obras y las pruebas correspondientes.

Durante su mensaje, la presidenta reiteró que el proyecto beneficiará tanto al sureste como al resto del país.