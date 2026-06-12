Destaca Sheinbaum alza industrial y récord en exportaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó este viernes el crecimiento de la actividad industrial en México durante abril, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportara un incremento mensual de 2.1% en términos reales, impulsado principalmente por el desempeño de la industria de la construcción.

Calificó los resultados como una de las principales noticias económicas para el país y subrayó el comportamiento positivo de uno de los sectores más importantes para la generación de empleo.

“Bueno, el día de hoy hay tres noticias muy buenas. Número uno, subió la actividad industrial de manera muy, muy importante”, afirmó.

Construcción lidera el crecimiento

Señaló que buena parte del avance industrial estuvo impulsado por la construcción, actividad que registró uno de los mayores incrementos dentro del reporte publicado por el Inegi.

“Miren la actividad industrial. En abril creció 2.1 por ciento. Una parte muy importante del incremento en la actividad industrial es la industria de la construcción, que creció más del seis por ciento. Muy buen número, la verdad. Buena noticia”, expresó.

Cabe señalar que las cifras del Inegi muestran que la construcción avanzó 7.6% respecto a marzo, convirtiéndose en el sector con mejor desempeño dentro de la actividad industrial nacional.

Las manufacturas también contribuyeron al resultado positivo al registrar un crecimiento mensual de 1.2%, mientras que la minería retrocedió 0.7% y el sector de generación y distribución de energía eléctrica, agua y gas natural disminuyó 0.3%.

En comparación con abril de 2025, la actividad industrial registró un aumento de 1.8%, de acuerdo con el organismo estadístico.

La construcción volvió a encabezar los avances con un crecimiento anual de 10.2%, seguida por la minería, que reportó un incremento de 3.4%.

Por el contrario, las industrias manufactureras y el sector energético mostraron una contracción anual de 0.3% cada uno.

En abril 2026, con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial #IMAI se situó en 102.4 puntos, con un incremento mensual de 2.1%. Respecto a abril 2025, creció 1.8%.



Por componente, las variaciones mensuales fueron:



⬇️-0.7% Minería

⬇️-0.3%… pic.twitter.com/bvZb4Dahdn — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 11, 2026

Exportaciones alcanzan cifra histórica

La mandataria federal también resaltó el desempeño del comercio exterior mexicano, al asegurar que las exportaciones alcanzaron un nivel sin precedentes.

“La segunda, exportaciones. Las exportaciones en México, récord, 709 mil millones de dólares”, señaló.

Consideró que este resultado refleja la fortaleza de la economía mexicana y la capacidad del país para mantener su presencia en los mercados internacionales pese al entorno económico global.

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