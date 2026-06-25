Construirán megaviaducto en Monterrey para Tren del Norte

El Gobierno federal informó que comenzó la fabricación de 30,000 toneladas de acero y los preparativos para construir un viaducto elevado de nueve kilómetros

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El Gobierno federal informó que ya iniciaron los trabajos preliminares para construir un viaducto elevado de nueve kilómetros dentro de la zona metropolitana de Monterrey, una estructura que requerirá 30,000 toneladas de acero y que forma parte del corredor ferroviario que conectará la Ciudad de México con Nuevo Laredo.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous Loaeza, detalló que el tramo urbano de Nuevo León representa el mayor reto técnico de todo el proyecto ferroviario nacional.

"En términos de ingeniería ha arrojado mayor complejidad desde el inicio del proceso y por tanto fue el último tramo en licitarse", explicó.

Actualmente se desarrollan trabajos de exploración y análisis del subsuelo para definir la construcción de la estructura elevada.

Los estudios contemplan nueve kilómetros de sondeos mediante pozos a cielo abierto, investigaciones geotécnicas e identificación de infraestructura que podría requerir adecuaciones durante la ejecución de la obra.

"Los trabajos preliminares se están haciendo para validar las condiciones del terreno", señaló.

El objetivo es garantizar que el nuevo corredor ferroviario pueda atravesar la mancha urbana sin afectar la movilidad vehicular ni la operación de otras infraestructuras estratégicas.

Como parte de la preparación de la obra, ya comenzó la fabricación de los materiales que formarán parte de la estructura principal.

"Las estructuras que se van a construir son estructuras de acero, por esa razón ya se fincó e inició el pedido para la fabricación de 30 mil toneladas de placas de acero", informó.

Dicha producción se realiza actualmente en San Luis Potosí y será destinada al viaducto elevado que recorrerá parte del área metropolitana de Monterrey.

Los trabajos también continúan en el tramo Monterrey-Nuevo Laredo, donde se construye un viaducto de 4.9 kilómetros de longitud diseñado para librar cruces ferroviarios, avenidas y pasos vehiculares.

De acuerdo con el reporte oficial, la estructura registra ya 42 pilas construidas y avanza la fabricación de trabes AASHTO que servirán para el montaje del viaducto.

"La idea de poder tener las trabes fabricadas desde ahorita es que, en el momento que tengamos ya el tramo para instalar la infraestructura, sea un proceso mucho más rápido y no estemos esperando los insumos", explicó.

En el tramo Saltillo-Nuevo Laredo continúan los trabajos de desmonte y despalme en 178 kilómetros de vía, mientras que ya fueron construidos 31 kilómetros de terraplén para preparar la instalación de la infraestructura ferroviaria.

Además, se han ejecutado 48 obras de drenaje y permanece activa una red de 18 frentes de trabajo distribuidos en distintos puntos del corredor.

Dentro de este segmento también se construye un viaducto de 1.3 kilómetros de longitud donde ya se concluyeron 75 pilas y seis excavaciones para zapatas.

Para acelerar la colocación de las vías, el Gobierno federal inició la construcción de plantas de fabricación de durmientes.

La meta es producir 430,000 piezas para el tramo Saltillo-Monterrey y 490,000 para Monterrey-Nuevo Laredo.

Estas estructuras serán fundamentales para la instalación de los rieles una vez que concluyan las obras de plataforma y terracería.

Avanzan rescates ambientales y arqueológicos

Las autoridades también reportaron avances en los trabajos ambientales y de protección del patrimonio histórico.

Según Lajous, los corredores ferroviarios cuentan con las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental y continúan las medidas de mitigación, prevención y compensación ambiental.

Asimismo, se mantienen labores de rescate y reubicación de flora y fauna.

En materia arqueológica, el tramo Saltillo-Nuevo Laredo registra un avance de 81% en los trabajos de excavación y salvamento realizados en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Nuevas licitaciones para conectar el norte del país

Anunció además que próximamente iniciará una nueva fase de licitaciones para completar la conexión ferroviaria desde la Ciudad de México hasta Saltillo.

Los procesos arrancarán con el tramo Querétaro-San Miguel de Allende y continuarán hacia San Luis Potosí y Saltillo.

La siguiente etapa incluirá seis estaciones de pasajeros, tres edificios auxiliares y diversas bases de mantenimiento.

"Este proyecto tiene como objetivo conectar desde la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo y desde la Ciudad de México hasta Guadalajara", recordó.

Ya fabrican los trenes que recorrerán la ruta

En paralelo a las obras de infraestructura, también avanza la fabricación de las unidades ferroviarias.

Lajous informó que ya concluyó el ensamblaje del primer tren eléctrico destinado a la ruta AIFA-Pachuca, el cual llegará al país el próximo 25 de julio.

Además, comenzó la producción de los 47 trenes diésel-eléctricos que formarán parte de la primera fase de operación de los Trenes del Norte.