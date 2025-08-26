Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey

El diputado federal Víctor Pérez informó que el proyecto del tren de pasajeros Saltillo–Monterrey–Monterrey–Nuevo Laredo incluye la construcción de un viaducto elevado dentro de la metrópoli regia, que iniciaría en el municipio de Santa Catarina para terminar en Escobedo.

El legislador panista y presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados dijo que, según el plan del gobierno federal, el viaducto sería de ida y vuelta.

"Ya están por definir si es antes de la entrada en Santa Catarina o un poco después, ya hablando de la mancha urbana; se piensa construir un viaducto, es un viaducto más, aparte de los metros que hemos tenido, similar a ellos", explicó.

"Yo creo que antes de entrar a la mancha urbana, un poco después, el tren se elevaría por el viaducto, y el viaducto atravesaría hasta la Estación antigua de Monterrey", afirmó.

El legislador compartió información del trazo del tren que funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal le dieron a miembros de la Comisión en un pasado encuentro.

"Luego continúa por ese viaducto hacia Escobedo y en Escobedo habría otra estación en la avenida Las Torres, por allá, por aquel lado, que es lo que tenemos entendido y se nos ha informado; ahí lo bajan ya a ras de tierra y continúa hacia Villaldama, Bustamante, Anáhuac y posteriormente Nuevo Laredo", precisó.

Sin embargo, se requiere conocer detalles y por eso se solicitará una reunión con la dependencia y citarán al director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous.

"¿Qué nos interesa y lo dijimos desde un principio? El confinamiento del trazo, sobre todo en el área metropolitana, ¿qué es esto?, que genere el menor riesgo para la ciudadanía, para los automovilistas, para los peatones, para los ciclistas", planteó.

Refirió que ya se reunió con los industriales de la zona Poniente, a quienes les preocupa el impacto en la movilidad, en el comercio y en la economía, y ellos le pidieron que el tren sirva para aliviar la movilidad de pasajeros en Santa Catarina y García.

Aclaró que eso sí es posible, pero costará integrar los vagones y las máquinas para aprovechar las frecuencias de paso del tren.

Insistió en que hay que estudiar el impacto de la obra.

"Veremos qué tanto impacta a ese viaducto en el tema de su construcción, al tema de la dinámica de la movilidad, qué tanto impacta al comercio, a la economía local, qué tanto se puede complementar la movilidad que existe, complementarla con el tren de pasajeros; si no, este no sería más que un tren de paso. Y, bueno, sí ayudaría al origen-destino, pero no a la parte y a la dinámica que tenemos en la movilidad", advirtió.

El legislador solicitó que, aprovechando la infraestructura, se haga un circuito que contribuya a aliviar la movilidad en esa zona.

Explicó que, hasta donde les han informado, por la complejidad de la adquisición del derecho de vía dentro de la zona metropolitana, se optó por planear ese viaducto.

"No tenemos la información completa, vamos a hacer una petición a la Secretaría", sostuvo.

Ante eso, insistió en pedir certeza de que habrá seguridad para los ciudadanos y eficiencia en la obra.

"Sobre todo que nos dé o le dé a la gente, a la comunidad, que es el motivo de la obra: la mayor seguridad y la mayor eficiencia".

El tren Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo costará cerca de $140,000 millones de pesos.

Aclaró que, según la información que les han compartido, la Línea 4 del Metro no llegará hasta la zona de Miravalle, y no se enlazará con ese tren de pasajeros.

El trazo del tren iniciaría en el paradero de Derramadero, en Coahuila, pasaría a la estación antigua de Saltillo, continuaría a Ramos Arizpe, seguirían dos paraderos, uno en Hacienda El Fraile, en García, y uno en Santa Catarina; no se sabe si cerca o lejos de la entrada poniente, sobre alguna de las carreteras, pero sería paralelo a la vía del tren de carga.

